Sabato 5 aprile in Comune la conferenza stampa di presentazione dell’evento

San Giustino, 31 marzo 2025 – E’ in programma per sabato 5 aprile la conferenza stampa di presentazione del “Festival nelle Terre di Plinio”, l’evento che per tre giorni (dal 31 maggio al 2 giugno) animerà Villa Graziani a San Giustino con degustazioni, laboratori, show cooking, musica e tanto altro.

L’appuntamento per conoscere tutti i dettagli della manifestazione è alle ore 10.30 nella sala Consiliare del Comune di San Giustino.

