Titolo: “L’essenziale è invisibile agli occhi”; è organizzato dal Lions Club Foligno al Teatro Subasio a sostegno della Lega del Filo d’Oro

Foligno, 31 marzo 2025. Il Lions Club di Foligno è lieto di presentare il convegno “L’essenziale è invisibile agli occhi: la Medicina incontra l’Arte”, un evento volto a sensibilizzare e informare sulle tematiche legate alla vista, coniugando l’approccio scientifico con quello culturale e artistico. (Nella foto, la squadra Lions and Leo Club Foligno 2024-2025)

L’appuntamento è fissato per sabato 5 aprile alle ore 17:30 presso il Teatro Subasio di Spello.

Il convegno, in linea con l’impegno storico dei Lions a favore della vista (sin dal 1925), si propone di approfondire la conoscenza delle patologie oculari e delle realtà che supportano chi vive condizioni di cecità o ipovisione, come la prestigiosa Lega del Filo d’Oro, alla quale sarà interamente devoluto il ricavato dell’iniziativa.

L’evento, si articolerà in due sessioni principali:

La Sessione Scientifica, moderata dal Dottor Mauro Zampolini, vedrà gli interventi del Dottor Giovanni Lupidi, che affronterà i problemi legati alla vista, e del Dottor Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro, che illustrerà la struttura, le sfide e il supporto offerto ai bambini e alle famiglie ospiti del centro.

La Sessione Culturale, esplorerà come l’arte e la cultura possano offrire giovamento e nuove prospettive, dove interverranno il Professor Andrea Baffoni, storico dell’arte, che discuterà dell’arte accessibile a ipovedenti e ciechi; il Dott. Arrigo Marzola, concittadino che condividerà la sua esperienza diretta e come la percezione sensoriale si sviluppi in modi alternativi e il Professor Stefano Ragni, storico della musica, che offrirà anche alcuni momenti musicale dal vivo con il soprano Anna Rita Masciotti e Marco Pelliccioni, Presidente del Lions Club Foligno, al clarinetto.

L’iniziativa è sostenuta da vari sponsor e dalla generosità dell’artista Donatella Masciarri, che ha donato alcuni suoi quadri per la raccolta fondi.

“Questo convegno nasce dal desiderio di trasformare un’esperienza personale in un’occasione di sensibilizzazione e informazione per la comunità,” afferma la Dott.ssa Katia Mascioni, socia del Lions Club Foligno, per sottolineare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei problemi visivi e come l’arte possa essere un potente strumento di inclusione e benessere.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di crescita culturale e solidarietà.

Al termine del convegno seguirà un momento conviviale, un’opportunità per i partecipanti di confrontarsi e approfondire i temi trattati.

