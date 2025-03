Foligno, 31 marzo 2025 – Sono iniziati gli interventi per mettere in sicurezza la strada che conduce alla località “Casa Pacico”, interessata l’altra notte, per la pioggia, da un dissesto idrogeologico che ha portato alla spaccatura della sede stradale.

Lo fa sapere l’area lavori pubblici del Comune di Foligno. La strada resta chiusa al traffico in attesa che, nei prossimi giorni, venga riaperta, a senso unico alternato. Non sono stati predisposti alloggi alternativi perché i pochi abitanti della zona hanno preferito rimanere nelle proprie abitazioni.

