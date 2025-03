Foligno, 31 marzo 2025 – Da domani, martedì 1° aprile, verranno eseguite prove geologiche e geotermiche in via Strada Vecchia, a Scopoli, che precedono i lavori per il consolidamento del muro nell’ambito del Pir della frazione: sarà quindi limitato il traffico pedonale e carrabile nel tratto di Strada Vecchia, oggetto dell’intervento.

Ci sarà il restringimento delle corsie mediante la segnaletica fissa, luminosa e mobile istituendo un senso unico alternato regolamentato con semaforo.

