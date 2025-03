Prestazione convincente contro l’Unibasket Lanciano: i Falchi hanno dominato dall’inizio la terzultima partita di campionato giocata al PalaPaternesi

Foligno, 31 marzo 2025 – Bella tenuta di squadra per UBS Lucky Wind tornata a vincere anche senza le colonne Borioni e Diaz in panchina da un paio di settimane. Sul parquet di casa l’anticipo di sabato contro l’Unibasket Lanciano è finito sul punteggio di 78 a 56, dominato dai biancazzurri sin dal primo quarto (33-8).

Scattata subito sul più 25, UBS ha puntato a mantenere la distanza nonostante la decisa reazione del Lanciano che ha messo a segno punti nel secondo e terzo quarto, per poi capitolare nel fine partita. Difficile per gli abruzzesi tenere il ritmo di gioco dei Falchi riusciti a fissare la differenza sul più venti per tutti i quaranta minuti.

Rientrato Douglas Marini, la squadra ha visto all’opera i protagonisti di sempre – Misolic, Patani, Mariotti, Baldinotti, Guerrini – in ottima combine con giocatori di minor esperienza ma che hanno mostrato di avere le carte in regola, confermando la bontà di un roster su cui coach Bruno potrà contare per il vicino appuntamento dei play-off.

Anche perché difficile pensare a un rientro a brevissimo di Tiziano Borioni in fase di ripresa dopo un grave infortunio a naso e zigomo. Ora l’obiettivo sono gli ultimi due incontri di campionato, domenica 6 aprile al PalaPaternesi contro il Roseto Academy e l’ultima partita che porterà la squadra domenica 13 aprile sul campo molisano della New Fortitudo Isernia. Dare il tutto per tutto il mantra nello spogliatoio Lucky Wind.

Foligno Basket – Unibasket Lanciano 78-56

Foligno Basket: Borioni ne, Guerrini 13, Crispoltoni 7, Baldinotti 10, Zmejkoski, Mariotti, Marini 2, Diaz ne, Mazzotta 4, Patani 18, Cimerelli 10, Misolic 14.

Unibasket Lanciano: Burgani 4, Di Blasio 2, Marcucci 17, Iuliano 12, Manes 12, Caporale, Santarelli 2, Fesik 3, Rower 4, Ranieri.

(0)