Terni, 2 aprile 2025 – Arpa Umbria, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), organizza domani, 3 aprile, un incontro dedicato al tema “End of Waste” per i materiali da costruzione e demolizione, che si terrà presso la Sala Convegni Maurizio Santoloci di ARPA Umbria a Terni.

L’evento riunirà esperti, istituzioni, e operatori del settore per discutere delle politiche di gestione dei rifiuti e dei traguardi da raggiungere nell’ambito dell’economia circolare, in linea con gli obiettivi europei fissati per il 2035.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali, tra cui la partecipazione dell’On. Vania Gava, Vice Ministro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e di Thomas De Luca, Assessore all’Ambiente della Regione Umbria. Ad aprire i lavori sarà il Direttore Generale di Arpa Umbria, Alfonso Morelli.

La sessione tecnica sarà arricchita dagli interventi di numerosi esperti del settore, tra cui Francesca Fanti del MASE, che illustrerà le politiche strategiche legate all’”End of Waste” come parte integrante della normativa europea sull’economia circolare. Raffaella Evangelista, sempre del MASE, approfondirà invece le evoluzioni normative in tema di rifiuti inerti, facendo un confronto con il DM 152/2022.

Inoltre, Paola Ficco, giurista ambientale e responsabile di Rete Ambiente SRL, parlerà delle implicazioni giuridiche relative al riparto delle responsabilità in ambito “End of Waste”. Importante anche l’intervento del Ten. Col. Daniela Mandoloni, dei Carabinieri Forestali, che parlerà dei controlli in campo ambientale.

La giornata proseguirà con un focus sulle opportunità per le aree del sisma 2016, con l’intervento di Giancarlo Marchetti, consulente del Commissario Straordinario per la ricostruzione post-terremoto. Si parlerà anche del ruolo delle professioni tecniche nella gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, con gli interventi di Alberto Romagnoli, Consigliere Nazionale CNI, e di Vincenzo Giovine, Consigliere dell’Ordine dei Geologi Lombardia.

A chiudere l’evento, una tavola rotonda con la partecipazione di esperti del settore, tra cui Francesco Cinti di ARPA Umbria, Andrea Lanz di ISPRA, Stefano Cicerani di Remtech Expò, e Donatella Giacopetti di UNEM, che offriranno il loro contributo sul futuro della gestione dei rifiuti nell’ambito delle costruzioni e demolizioni.

Il convegno è stato accreditato presso l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine dei Geologi Regione Umbria.

