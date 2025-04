“Occorre ristabilire un dialogo sano e costruttivo”

Perugia, 3 aprile 2025 – Così in una nota la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi. “In vista dell’avvio dell’iter per l’approvazione della Manovra economica in Assemblea legislativa, la minoranza concentra le proprie attenzioni sulla mia conduzione delle sedute dell’Aula.

Spiace constatare, però, che nei consigli fino a qui svolti non siano mancate le occasioni in cui la stessa minoranza, legittimata nel suo esercizio della funzione di controllo e sindacato ispettivo, abbia fatto ricorso a toni, modi e termini non consoni al consesso istituzionale.

Il senso istituzionale, che dovrebbe essere già nel dna di chi ha ricoperto ruoli apicali nell’amministrazione regionale o in enti locali, non può essere a fasi alterne.

Per questo, l’auspicio e l’appello è che possano dismettersi i toni da campagna elettorale, che si è conclusa pochi mesi fa, e possa riavviarsi un confronto sano e rispettoso dei ruoli e delle persone, degno dei luoghi della democrazia e della politica, che hanno al centro l’interesse degli umbri”.

(0)