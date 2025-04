In scena domenica 6 aprile. Al Teatro Secci di Terni – da lunedì 7 a giovedì 10 aprile

Bevagna / Terni, 3 aprile 2025 – In scena nelle Stagioni 24/25 di Bevagna e Terni Seconda classe, il nuovo spettacolo di Controcanto Collettivo, compagnia romana nata 2011 come prosecuzione di un percorso laboratoriale guidato da Clara Sancricca e che, anno dopo anno, sta conquistando la scena teatrale italiana portando in scena, con un linguaggio essenziale e raffinato, narrazioni originali e profonde sull’umanità.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria, è in programma al Teatro Torti di Bevagna domenica 6 aprile alle 18 (ultimo appuntamento della Stagione) e al Teatro Secci da lunedì 7 a giovedì 10 aprile alle 20.45. In scena Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero e Clara Sancricca, quest’ultima regista dello spettacolo.

Seconda classe è un’indagine sul tema della ricchezza, del lusso e della sua esclusività. Che alcuni abbiano tanto e altri pochissimo o anche niente è un paradosso nel quale viviamo immersi al punto che saremmo pronti ad allibirci (taluni persino ad allarmarsi) di una sua possibile scomparsa.

Questa secolare abitudine all’ingiustizia ha fatto sì che allo sforzo di sradicarla (che pure storicamente è esistito in buone teorie e spesso cattive pratiche) si sia preferito il tentativo di abitarla e, possibilmente, cavalcarla, ciascuno secondo i propri mezzi, gradini e possibilità.

In quest’ottica, la desiderabilità di un bene non è legata solo alla sua natura, estetica o utilità, ma al desiderio e alla garanzia che quel bene resti privilegio di pochi, e l’allargamento ad altri della possibilità di goderne va a detrimento della sua desiderabilità.

Il privilegio, insomma, per restare tale, deve essere “esclusivo” – ovvero escludente – e pertanto riservato a pochi. La prima classe esiste in funzione della seconda e senza la seconda non avrebbe un parametro per la propria ricchezza, perché il vero contenuto della ricchezza sembra essere prima di tutto la certezza – e l’inspiegabile sollievo che ne deriva – che altri abbiano meno.

IL COLLETTIVO – Controcanto Collettivo nasce nel 2011 e la prima produzione è NO – una giostra sui limiti dei limiti imposti che debutta nel 2013 e vince il premio della critica al Roma Fringe Festival 2014.

Nel 2016 vede la luce Sempre Domenica, vincitore di In-Box 2017 e miglior spettacolo al festival Dominio Pubblico 2018.

Ispirato al tema del lavoro, in due anni ha maturato oltre novanta repliche ed è stato ospitato in festival e rassegne quali: “70/30” del Teatro Biondo di Palermo, “Direction Under 30” del Teatro Sociale di Gualtieri, “Festival 20 30” di Bologna, “Nuove storie” del Teatro Elfo Puccini di Milano. Dal 2017 il Collettivo lavora alla creazione di Settanta volte sette, grazie al sostegno di Verdecoprente Re.Te. e in co-produzione e residenza presso Murmuris, Straligut e ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. Lo spettacolo debutta nel 2019, come vincitore della sesta edizione de “I Teatri del Sacro”.

Nello stesso anno la compagnia vince il Premio ANCT (Associazione Nazionale Critici Teatrali) come migliore compagnia emergente e Settanta Volte Sette riceve numerosi voti per le candidature ai Premi Ubu come migliore spettacolo e migliore drammaturgia.

Nel 2023 debutta al Kilowatt Festival “Salto di specie”, spettacolo che affronta il tema del rapporto che l’umanità ha con le diverse specie animali. Sempre nel 2023 Controcanto Collettivo vince il premio Hystrio come migliore compagnia emergente italiana. Controcanto Collettivo è animato da Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero e Clara Sancricca.

BIGLIETTI e INFO

È possibile prenotare al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.

(1)