Perugia, 4 apr. 2025 – Seconda e ultima giornata di lavori dell’Assemblea nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane oggi a Perugia, nella suggestiva cornice dell’Auditorium (ex Chiesa) di San Francesco al Prato.

L’evento, dal titolo “Agenda Autonomie. Riforme, sostenibilità sociale e ambientale”, rappresenterà un’importante occasione di riflessione e di confronto tra amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni sulle principali sfide che riguardano il futuro delle autonomie locali italiane.

Nel corso dei lavori si parlerà dei principali temi riguardanti il sistema degli enti locali, dalle riforme istituzionali alla governance locale. Un focus particolare sarà dedicato alle politiche per la coesione sociale e territoriale, nonché alle sfide legate all’innovazione e alla transizione ecologica.

Al centro del dibattito anche il ruolo dell’Europa, la sostenibilità sociale e ambientale nelle città e nei territori, la sicurezza urbana e territoriale. Infine, si analizzerà il ruolo delle città come avamposti nella gestione della crisi climatica. Durante l’Assemblea sarà presentata da Fabrizio Masia la ricerca a cura di Emg Different “La figura del sindaco: numeri e prospettive”.

La giornata sarà aperta dall’intervento di Stefano Lorusso, Sindaco di Torino; seguirà il panel “Emergenza abitativa: proposte e azioni per il diritto alla casa”, con Elena Piastra, Vicepresidente vicario Nazionale ALI e sindaca di Settimo Torinese, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Costanza Spera, Assessora Politiche Sociali Comune di Perugia, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco, Sara Tomatis, Assessora Comune di Cuneo, Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia.

A seguire l’intervento di Fabrizio Masia, AD di EMG Different, che presenterà la ricerca “La figura del sindaco: numeri e prospettive” , realizzata in occasione dell’Assemblea di ALI.

Alle ore 10:30 l’intervento di Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico: “Locale globale: il progressismo sui territori”.

Alle ore 11:00 il panel “La riforma del Tuel: autonomia locale e regionalismo solidale” con Pasquale Gandolfi, Presidente Nazionale Upi e Presidente Provincia Bergamo; Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana; Davide Baruffi, Responsabile Enti Locali Pd e Assessore al Bilancio e Programmazione dell’Emilia Romagna; Domenico Volpe, Coordinatore Presidenti Regionali di ALI e Sindaco di Belizzi, Marco Filippeschi, Direttore Esecutivo ALI; IlariaBugetti, Sindaca di Prato; Cristina Napoli, Ricercatrice Università La Sapienza di Roma.

Seguirà il dibattito con interventi programmati di Maria Rosa Pavanello, Presidente ALI Veneto, Andrea Gentili, Presidente ALI Marche e Sindaco di Monte San Giusto, Angelo Radica, Presidente ALI Abruzzo e Sindaco di Tollo, Graziano Milia, Presidente ALI Sardegna e Sindaco di Quartu Sant’Elena, Maria Rosa Barazza, Sindaca di Cappella Maggiore, e Gianni Nuti, Presidente ALI Valle D’aosta e Sindaco di Aosta.

Nel pomeriggio, si parlerà di “Rivoluzione digitale: i territori nella sfida globale per il futuro“, con Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet, Tommaso Bori, Vicepresidente Regione Umbria; Luca Menesini, Capogruppo PSE Comitato delle Regioni, Andrea Stafisso, Assessore Smart City, Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale Comune di Perugia; Bibiana Chierchia, Assessora alla Casa Tecnologie Emergenti Comune di Campobasso; Lorenzo Radice, Presidente ALI Lombardia e Sindaco di Legnano; Giovacchino Rosati, CEO Eagleprojects S.p.A.

Il programma della giornata proseguirà con un confronto sulle “Città sicure: l’impegno dei comuni e i doveri degli organi di governo”, con gli interventi di Giovanna Bruno, Vicepresidente Nazionale ALI e Sindaca di Andria, Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum Nazionale Del Terzo Settore, Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia, Emanuele Ramella, Pralungo Presidente Provincia di Biella, Francesco Greco, Ex Magistrato, e Paola Lanzara, Sindaca di Castel San Giorgio.

A seguire, “I territori d’Europa nel nuovo scenario politico internazionale”, speech di Matteo Ricci, Presidente del Consiglio nazionale di ALI ed Eurodeputato.

Seguirà il dibattito con interventi programmati di Domenico Venuti, Presidente di ALI Sicilia, Simone Franceschi, Presidente di ALI Liguria e Sindaco di Vobbia, Rocco Guarino, Presidente di ALI Basilicata e Presidente della Provincia di Potenza, Loredana Devietti, Sindaca di Cirié, e Luca Abbruzzetti, Presidente di ALI Lazio e Sindaco di Riano.

Alle ore 17 il panel “Città frontiera, avamposti della crisi climatica” con gli interventi di Andrea Marrucci, Vicepresidente Nazionale ALI e Sindaco di San Gimignano, Edoardo Zanchini, Direttore Ufficio Clima Roma Capitale, Valerio Lucciarini De Vincenzi, Presidente Rete dei Comuni Sostenibili, Luca Salvetti, Sindaco di Livorno, e Tiziana Buonfiglio, AD Umbra Acque.

L’assemblea si concluderà oggi intorno alle ore 18 con l’intervento conclusivo di Roberto Gualtieri, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Roma.

L’Assemblea di Perugia vuole essere un punto di partenza per una nuova stagione di impegno delle autonomie locali, capace di rispondere alle sfide del presente e di costruire un futuro più equo e sostenibile; un’opportunità di confronto su come le città e i territori possano rispondere in maniera efficace alle sfide della modernità, essere motori del cambiamento e protagoniste nelle politiche di sviluppo e di benessere collettivo.

(4)