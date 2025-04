Trentadue tipologie diverse di attività laboratoriali tra Foligno e Fabriano ma anche tanti eventi in sinergia con enti e associazioni

Foligno, 5 apr. 2025 – Sono trentadue le tipologie di attività tra laboratori dimostrativi, exhibit dimostrativi, esperienze sensoriali e percorsi emozionali per bambini ma anche per adulti che caratterizzeranno Experimenta, il contenitore culturale di “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza” curato dal professor Corrado Morici.

Quello, cioè, che permette al pubblico della grande Festa culturale, giunta ormai alla sua XIV edizione e che da tre anni ormai accomuna Foligno e Fabriano, di “mettere le mani in pasta”, passando dalla teoria alla pratica. Ma cosa attende il pubblico di Umbria e Marche?

EXPERIMENTA A FOLIGNO

Ventidue le esperienze a cui farà da sfondo la città di Foligno, nelle diverse location coinvolte, da venerdì 11 a domenica 13 aprile. A cominciare da “La gaia scienza ‘alimentare’. Siamo quello che mangiamo?” (11 aprile) che si terrà a palazzo Brunetti Candiotti e che sarà curata dall’Istituto superiore alberghiero “De Carolis” di Spoleto, per poi passare al “Laboratorio di navigazione aerea” (11 aprile) realizzato da Embl’s Science Education and Public Engagement all’Istituto tecnico economico e aeronautico “Scarpellini”.

Sempre venerdì 11 aprile porte aperte a palazzo Brunetti Candiotti per “Guardare al futuro con gli occhi della matematica” promosso dall’Istituto comprensivo Foligno 5 e nell’aula magna dell’Istituto tecnico tecnologico “Da Vinci” di Foligno che per l’occasione ospiterà l’iniziativa “Esperienze didattiche per la diffusione di cultura per la riduzione del rischio sismico” a cura di Giovanni Manieri e Mauro Fava e realizzata dall’Aipac Ingegneri, dall’Istituto di istruzione superiore “Aldini Valeriani”, da Resism e dal Rotary Club di Foligno.

In programma solo per sabato 12 aprile, invece, “Cosa resta dell’Umano con l’avvento dell’Intelligenza” a cura di Nicola Donti, che si terrà a palazzo Brunetti Candiotti. Appuntamento per venerdì 11 e sabato 12 aprile, poi, con “Nexus Island: giochiamo per salvare gli ecosistemi” a cura di Cinzia Grazioli di CusmiBio al Laboratorio di Scienze Sperimentali, che nelle stesse giornate farà da sfondo anche al “Laboratorio di chimica ‘in viaggio nel nanomondo’” organizzato dal Liceo classico e di scienze umane “Frezzi-Beata Angela”; mentre l’orto botanico che si trova all’esterno della struttura di via Isolabella ospiterà “Storia di una roverella: come diventare più gentili e sostenibili verso il pianeta” a cura di Leela Simonato.

Parallelamente a palazzo Brunetti Candiotti troverà spazio “Recover Solar Cover” organizzato dall’Itea “Scarpellini”. Stessa location ma durata da venerdì 11 a domenica 13, invece, per “Studenti difensori del pianeta. Alla scoperta delle meteoriti” promosso da Stand e Inaf.

Per tutti i tre giorni di Experimenta a palazzo Brunetti Candiotti si terranno anche i seguenti laboratori: “Il fascino del piccolo” a cura dell’Itt “Da Vinci”; “Osserviamo il micromondo” del Liceo classico e di scienze umane “Frezzi-Beata Angela”; “Crea il tuo oleolito” della Fondazione Massimo Bartoli e ”Scopri i segreti dell’universo alle altissime energie con il Ctao”, attività realizzata dal gruppo Indaco dell’Inaf, grazie al programma Pnrr Cta+ finanziato dall’Unione Europea.

E ancora “Elettronica facile con Arduino” a cura di Federico Alimenti promossa dall’Università degli Studi di Perugia; la mostra-laboratorio “Spicchi e Specchi” a cura di Emanuela Ughi e organizzata dal Kiwanis Club Foligno, dal Laboratorio di Scienze Sperimentali e da Oggettimatici; “Viaggio tra gli alimenti: leggere una tabella nutrizionale” promosso dal Liceo scientifico “Marconi”; “Il pensiero divergente” di Pietro Ricci e “Materiality: Nano e Bio Materiali per lo sviluppo sostenibile dell’Umbria” che porta la firma dell’Università degli Studi di Perugia e di Vitality.

Solo nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile, invece, si terranno “Primo Levi Scienziato” a cura di Gabriele Pastori a palazzo Brunetti Candiotti e “Intelligenze oltre il terrestre” al Laboratorio di via Isolabella con Arnaldo Duranti che prevede, tra l’altro, dalle 9 alle 10 di sabato l’osservazione del sole. Infine, “Le mani intelligenti. Se faccio capisco. Dall’era digitale all’era manuale” in programma per la sola giornata di domenica 13 aprile, a palazzo Brunetti Candiotti, a cura del Comune di Foligno.

GLI EVENTI A FOLIGNO

Diversi anche gli eventi in agenda a Foligno nella quattro giorni della XIV edizione di “Festa di Scienza e Filosofia”, che vedranno ancora una volta in prima fila tantissime realtà del territorio.

Dal 10 al 13 aprile torneranno le visite guidate a Rasiglia grazie alla sinergia con l’associazione “Rasiglia e le sue sorgenti”; dall’11 al 13 aprile, invece, l’inaugurazione e le visite al Parco sul fiume Menotre realizzato a Belfiore dalla Fondazione Massimo Bartoli e che vede in prima fila anche il Rotary Club di Foligno.

Sempre negli stessi giorni la Fondazione Massimo Bartoli a palazzo Brunetti Candiotti curerà un viaggio sensoriale alla scoperta del parco stesso.

Appuntamento per la sola giornata di venerdì 11 aprile, poi, con la presentazione del libro di Elisa Manenti “Storie Ombra. Racconti sull’umano per intelligenze artificiali” che si terrà all’Oratorio del Crocifisso; l’aperitivo di benvenuto dedicato ai relatori della Festa dal Kiwanis Club Foligno Ets; “Intelligenze” a cura dell’Istituto comprensivo Foligno 5 a palazzo Brunetti Candiotti; “La cura è…pensieri ed esperienze” a cura di Federico Alimenti per l’Associazione Liberi di Essere nella chiesa di San Paolo Apostolo in via del Roccolo; “Bernardo Dessau: fisico, scienziato, maestro” al teatro “San Carlo” a cura dell’Unipg e di Paola Tortora Vintulera Teatro.

E poi, il progetto “Ambasciatori di Festa di Scienza e di filosofia” nella sala video dell’auditorium “San Domenico” e “N.E.W.S. per quattro gruppi strumentali” a cura degli Amici della Musica di Foligno sempre al “San Domenico” ma nella Sala Antonelli. In calendario per sabato 12 aprile, invece, la presentazione del libro di Roberto Di Meo “Lo spazio dietro le quinte” al teatro “San Carlo” e la presentazione di tre progetti a cura del Laboratorio di Scienze Sperimentali: “L’IA e le conferenze della Festa di Scienza e Filosofia”, “La tavola periodica degli elementi diventa interattiva: dagli atomi alle molecole” e lquella del comitato per il 100esimo anniversario della nascita dell’astrofisico Paolo Maffei.

A chiudere il cerchio, infine, “Costruiamo ponti” in programma il 12 e 13 aprile nella sede del Centro studi “Città di Foligno” e l’iniziativa privata e di sostenibilità ecologica promossa dal Movimento ecclesiale di impegno civile alla Domus Ecclesia di Nocera Umbra.

EXPERIMENTA A FABRIANO

Dieci, invece, le tipologie di laboratori organizzate a Fabriano, dove le attività hanno già preso il via il primo aprile scorso.

Ecco tutte le iniziative nel dettaglio: “Terremoti e scienza: il viaggio di un geologo tra passato e futuro” a cura di Giorgio Valentini per l’Università di Camerino; “Arte in mano” a cura di Ilaria Venanzoni per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino; “Un salto nel blu” a cura di Martina Coppari e Teo Marrocco per l’Università Politecnica delle Marche; “Vivi un’esperienza con la tecnologia” dell’Its Fabriano Academy; il “Laboratorio di innovazione per combattere l’antibiotico resistenza” a cura di Alessandro Cinti per Dima.

E ancora, “Tracce e tracciatori” a cura di Marco Peter Ferretti per l’Università di Camerino; “Con gli occhi del geologo: rocce grotte e paesaggi del nostro Appennino” a cura di Piero Farabollini e Fabrizio Bendia per l’Ateneo di Camerino e le Grotte di Frasassi; e “Vermi e slime. Mettiamo mano ai materiali” a cura di Serena Gabrielli per l’Università di Camerino.

Infine, venerdì 11 aprile il Museo della Carta ospiterà “La sostenibilità in gioco: bambini consapevoli, cittadini sostenibili”, a cura di Paola Scocco e Anna Panniccià per il Piano Lauree Scientifiche Scienze Naturali e Ambientali, l’Università di Camerino e ViceVersa; mentre per gli eventi in programma per sabato 12 aprile “Disegnare l’astrofisica. Workshop con l’artista Lapin” al Complesso storico delle Cartiere Miliani, promosso da Fabriano, Fondazione Fedrigoni Fabriano, Inaf e Fondazione Ermanno Casoli.

