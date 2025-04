Perugia, 6 aprile 2025 – E’ stato un gran bel successo a Sant’Andrea delle Fratte di Perugia la sesta edizione della “Choco Run” la gara nata dal tradizionale “5000 di Perugia”, valevole quale prima tappa Circuito regionale Endas di podismo master e assoluti, a cui era abbinata la decima edizione del “Trofeo Circolo Dipendenti Perugina”.

Tantissimi bambini insieme agli adulti per una grande giornata di sport per le strade del quartiere. L’organizzazione è stata curata dalle società Cdp Atletica Perugia e L’Unatici Ellera Corciano con ben oltre 250 partecipanti che si sono cimentati sulle varie distanze ricavate in un rinnovato circuito nella realtà della zona industriale di Perugia, con gare riservate a giovani sino alla categoria dei più piccoli, riservata ai nati sino al 2022.

Spettacolare si è poi rivelata la gara degli adulti su un tracciato di “strade bianche” nella campagna circostante di circa 5000 metri, che ha offerto tante emozioni (ai vincitori è andata un’opera dell’artista Silvio Craia), con vittoria di Walter Fauci dell’Atletica Virtus Lucca, che è riuscito ad avere la meglio su un pur determinato Andrea Lombardo Facciale dell’Atletica Umbertide, vincitore della scorsa edizione, e su Ettore Billai, anche lui della squadra umbertidese. Tra le donne il successo è andato ad Elena Canuto dell’Atletica Castello, davanti a Linda Proietti dell’Atletica Capanne e Linda Quercetti dell’Atletica Il Colle.

Presente anche lo stand dei Carabinieri, per promuovere l’immagine e le attività dell’arma anche tra i bambini. La competizione è stata organizzata con il prezioso supporto dello sponsor principale Nestlè Perugina e di ToscoBosco sotto l’egida della Fidal e dell’Endas e con il patrocinio del Comune di Perugia e del Coni. Il successo riscosso dalla gara e l’entusiasmo mostrato dai partecipanti, unite alla spettacolarità indurrà il Cdp Atletica Perugia a riproporre la manifestazione anche negli anni a venire, valorizzandola ulteriormente.

Una manifestazione organizzata grazie al Circolo Dipendenti Perugina a sostegno della propria squadra giovanile che corre appunto sotto il nome del Cdp Atletica Perugia con il coordinamento tecnico di Anna Maria Falchetti e Antonello Menconi insieme a Federico Mariangeloni e Marco Ballerani. Alla fine tanti sono stati i premi e i riconoscimenti per tutti a base di cioccolato e prodotti dolciari.

ARRIVO MASCHILE ASSOLUTI: 1) Walter Fauci (Atletica Virtus Lucca) 15’50”, 2) Andrea Lombardo Facciale (Atletica Umbertide) 16’06”, 3) Ettore Billai (Atletica Umbertide) 16’39”, 5) Marco Camilli (Educare con il Movimento) 16’50”, 5) Jacopo Venturini (Podistica Lino Spagnoli) 17’11”

ARRIVO FEMMINILE ASSOLUTE: 1) Elena Canuto (Atletica Castello) 23’03”, 2) Linda Proietti (Atletica Capanne) 24’42”, 3) Linda Quercetti (Atletica Il Colle) 25’27”, 4) Ciarimboli Giulia (Olympic Runners Lama) 25’29”, 5) Elena Favaroni (Grifo Runners) 25’55”.

