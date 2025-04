La schiacciatrice della Bartoccini MC Restauri convocata dal C.t. Velasco per il Collegiale di preparazione alla VNL 2025

Perugia, 6 aprile 2025 – L’azzurro Italia fa nuovamente tappa in casa Perugia grazie alla schiacciatrice classe 2003 Beatrice Gardini, convocata dalla Federazione Italiana Pallavolo per il collegiale di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2025 (4 giugno – 27 luglio).

Lo stage al quale prenderà parte la Black Angel si terrà dal 7 all’11 aprile presso il Centro FIPAV Pavesi di Milano e si tratta di un’occasione di grande importanza per le atlete chiamate a difendere i colori della nazionale come racconta la stessa Gardini:

“Sono molto contenta di questa chiamata, anche se poi non so come verranno gestiti i vari impegni estivi della nazionale – afferma la numero 16 della Bartoccini MC Restauri –. Oltre alla Vnl, ci saranno le Universiadi e poi il Mondiale e sicuramente ci sarà spazio per più atlete.

Per me è la prima chiamata da parte di Julio Velasco e questo rappresenta già un grande orgoglio. Siamo in tante ad essere state convocate per questo collegiale e vedremo chi sarà poi effettivamente chiamata in azzurro nelle competizioni estive. Voglio giocarmi le mie carte e farò di tutto per sfruttare questa possibilità”.

Un traguardo a coronamento di un campionato vissuto da protagonista in maglia Black Angels:

“È stata una stagione molto importante ma anche molto intensa. Ho accusato un po’ la mancanza di esperienza in questa categoria, ma aldilà di questo lo definisco un anno positivo per me, di grande crescita, ma positivo anche e soprattutto per la squadra, visto che a fine stagione siamo arrivate ad esprimere un bel livello di pallavolo”.

Ricordiamo che Gardini è un habitué delle nazionali giovanili con più presenze e competizioni affrontate dall’Under 18 fino all’Under 22, culminate con il trionfo nel campionato europeo di categoria della scorsa estate, dove Beatrice è stata anche eletta Mvp del torneo.

E adesso anche la chiamata della nazionale maggiore, seppur per uno stage comunque propedeutico ai prossimi impegni. Lo staff della nazionale, ovviamente guidato dal Prof. Velasco, includerà anche figure come quelle di Massimo Bellano e Carlo Parisi oltre a un team di professionisti che garantiranno la miglior preparazione possibile. Durante questo collegiale, Beatrice avrà l’opportunità di affinare le proprie abilità e di lavorare al fianco delle altre convocate che riportiamo di seguito:

CONVOCATE SENIORES FEMMINILE

ADELUSI ANNA – Eniola Roma Volley Ssd Arl

ARMINI MARTINA – Volley Bergamo 1991 Srl

BOLDINI JENNIFER – Uyba Volley Ssdrl

BRACCHI MARTINA – Pallavolo Pinerolo S.S.D. Arl.

DEGRADI ALICE CARLOTTA – Mega Volley S.S.D. A R.L.

EZE CHIDERA BLESSING CHINYERE – Ssd Volley Talmassons A R.L.

FROSINI GIORGIA – Uyba Volley Ssdrl

GARDINI BEATRICE – Black Angels Perugia Volley S.S.D. a R.L.

MALUAL ADHUOLJOK JOHN MAJAK – Azzurra Volley Firenze Ssdarl

MUNARINI MATILDE – U.S. Esperia Volley 1961 Ssdarl

NARDO ALICE – Pol. Adolfo Consolini Ssd A R.L

NERVINI STELLA – Azzurra Volley Firenze Ssdarl

PANETONI SARA – Cuneo Granda Volley Ssd A R.L.

PIVA REBECCA – Uyba Volley Ssdrl

SARTORI BENEDETTA – Maria Uyba Volley Ssdrl

TANASE ALICE ALEXANDRA – Volley Melendugno S.S.D. S.R.L

STAFF TECNICO

VELASCO Julio, PARISI Carlo, BELLANO Massimo (Allenatori)

LONGA Emanuela (Medico)

BETTALICO Francesco (Fisioterapista)

ROSSINI Luca (Preparatore Atletico)

TAGLIOLI Massimiliano (Scoutman)

CAPUCCHIO Marcello (Team Manager)

