Sul podio alla alla 2a prova Grand Prix Kinder joy of moving

Terni, 6 aprile 2025 – Straordinaria prestazione per Viola Martini, spadista classe 2013 del Circolo Scherma Terni, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Giovanissime di spada femminile alla 2ª Prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving, attualmente in corso a Vercelli.

Un successo che conferma il talento e la determinazione di Viola, già protagonista nella 1ª prova dello scorso dicembre, dove aveva raggiunto il primo posto. Anche oggi, l’atleta ternana ha dimostrato grande forza fisica e tenuta mentale, elementi fondamentali per affrontare una giornata intensa e ricca di assalti.

Martini ha chiuso la fase a gironi al secondo posto, entrando di diritto nel tabellone delle 64. Da lì ha iniziato la sua marcia trionfale: vittoria per 10-1 nel primo assalto, seguita da un convincente 10-4 sia nei 32 che nei 16. Nei quarti ha superato Azzurra Saggese con un netto 10-5, stesso punteggio con cui ha poi battuto Flaminia Colò in semifinale.

La finale, contro Martina Bego – la stessa avversaria della 1ª prova – è stata un’autentica battaglia. Viola, sotto 4-9 a pochi secondi dalla fine, ha tirato fuori una grinta incredibile, recuperando punto dopo punto fino a compiere una rimonta mozzafiato che l’ha portata alla vittoria (10-9). Un’impresa che testimonia non solo le sue doti tecniche, ma anche una maturità sportiva fuori dal comune per la sua età.

Il prossimo appuntamento per Viola sarà il Grand Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, in programma a Riccione dal 30 aprile al 7 maggio. Una gara speciale per lei, che proprio in quell’evento lo scorso anno si era laureata vicecampionessa italiana nella categoria Bambine.

