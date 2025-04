Castiglione del Lago, 7 aprile 2025 – Domenica 13 aprile alle ore 16.00 la Sala del Teatro di Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago, ospita un nuovo appuntamento con “NarrAzioni Storie Racconti Scritture”, la manifestazione culturale promossa dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con l’associazione “Parole In Corso APS” e la Biblioteca Comunale, con il patrocinio della Camera di Commercio dell’Umbria, che questa volta si immergerà tra racconti e immagini delle lotte femministe degli anni ’70. Benedetta Tobagi, scrittrice e storica milanese, presenterà il libro “Covando un mondo nuovo. Viaggio tra le donne degli anni settanta”, edito da Einaudi.

L’evento, in collaborazione con il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, di cui la scrittrice Benedetta Tobagi è Presidente della Giuria Specialistica, verrà condotto da Silvia Calamandrei, presidente presso Biblioteca Archivio Piero Calamandrei di Montepulciano.

Covando un mondo nuovo contiene una splendida raccolta di fotografie degli anni Settanta, frutto di una selezione a quattro mani di Paola Agosti, autrice degli scatti, testimone e interprete unica di un’epoca, e Benedetta Tobagi, che ora ridà loro voce con grande immediatezza e piglio narrativo, raccontandoci quella che è stata definita la sola rivoluzione riuscita del Novecento, ovvero quella delle donne.

Il libro ci racconta l’Italia dell’inizio degli anni ’70, un Paese plurale, dove convivono ragazze in minigonna e signore nerovestite con lo scialle in testa, battagliere avvocate e altrettanto battagliere operaie e contadine. Plurali sono anche le anime del movimento femminista: a Roma la via prediletta è quella dell’azione politica, a Milano prevale il tentativo di liberarsi attraverso i gruppi di autocoscienza. Nonostante le differenze, però, le grandi lotte del decennio vengono portate avanti a ranghi uniti, in primis quella per il diritto all’aborto.

Oltre a illustrare e narrare tutto questo, Agosti e Tobagi trasmettono l’incredibile vitalità e creatività del movimento delle donne negli anni Settanta, che si manifestano negli slogan, come quello che dà il titolo al libro, nei pupazzi che portano ai cortei, nelle pratiche di self help e nei girotondi.

Un appuntamento imperdibile, che assume ancora maggiore rilevanza oggi, alla luce dei recenti fatti di cronaca. Covando un mondo nuovo ci fa capire quanto ancora sia fondamentale ricordare le lotte portate avanti dalle donne tramite il racconto della gioia di una stagione dirompente che ha conquistato alcuni dei diritti di cui godiamo oggi, fonte di ispirazione tuttora valida.

L’autrice

Scrittrice e storica, la milanese Benedetta Tobagi è nata nel 1977. Laureata in filosofia PhD in storia, ricercatrice indipendente, è stata conduttrice radiofonica per la Rai e collabora con “Repubblica”. Si occupa di progetti didattici e formazione docenti sulla storia del terrorismo e degli anni Settanta.

Nel 2009 pubblica il suo primo libro Come mi batte forte il tuo cuore (Einaudi) dedicato alla memoria del padre Walter, ucciso da un gruppo terroristico di estrema sinistra, che vince numerosi premi letterari. Nel 2011 per la sua attività giornalistica riceve il “Premiolino”. Nel 2013 esce Una stella incoronata di buio. Storia di una strage impunita, sempre edito da Einaudi, nel 2016 La scuola salvata dai bambini (Rizzoli). Nel 2019 con Einaudi escono Piazza Fontana. Il processo impossibile e l’edizione aggiornata di Una stella incoronata di buio. Nel 2020 pubblica Giona nella collana “I libri della Bibbia” dell’editore Piemme. Nel 2022, sempre con Einaudi, La Resistenza delle donne, vincitore del Premio Campiello 2023, e nel 2023 Segreti e lacune. Le stragi tra servizi segreti, magistratura e governo. Nel 2024 esce per Laterza, Le stragi sono tutte un mistero.

Il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, istituito a Perugia nel 2020 dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi in collaborazione con ali&no editrice e la rivista “Noidonne”, è una «manifestazione di elevato valore culturale», riconoscimento ottenuto con il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica 2020. Presidente Onoraria è la Senatrice a vita Liliana Segre, la scrittrice Benedetta Tobagi è Presidente della Giuria Specialistica.

Il Concorso, per opere di narrativa edita e inedita, nasce dalla volontà di valorizzare la letteratura italiana ispirata ai temi presenti nell’opera di Clara Sereni (1946-2018), scrittrice romana ma umbra di adozione, che nell’arco della sua vita ha saputo coniugare magistralmente scrittura e impegno civile, riservando particolare attenzione al mondo delle donne.

Nell’Albo d’Oro del Premio figurano nomi illustri come Dacia Maraini, Ritanna Armeni, Silvia Ballestra, Walter Veltroni, Luca Zevi, Lunetta Savino, Carlina Torta, che hanno donato la propria immagine e il proprio impegno culturale come “Amici del Premio Clara Sereni”, sottolineando l’importanza e il prestigio di questa manifestazione nella cultura italiana.

