Assisi, 7 aprile 2025 – Era da poco passata la mezzanotte quando una banda di ladri ha scatenato il panico nel cuore del centro storico di Assisi, nella zona di Santa Chiara.

Intorno alle 3 del mattino, i malviventi hanno messo a segno un colpo audace e fulmineo, utilizzando un’auto come ariete per sfondare la vetrina di una gioielleria. Un boato ha scosso il quartiere, svegliando i residenti e attivando immediatamente l’allarme del negozio.

La scena è stata da film: l’auto, probabilmente rubata poco prima nella zona, è stata lanciata a tutta velocità contro la vetrina del negozio, facendo volare vetri e creando il varco che i ladri aspettavano per entrare. Con movimenti rapidi e calcolati, la banda, composta da tre o quattro persone, si è introdotta all’interno della gioielleria, agendo a volto coperto e frugando tra le vetrine. In pochi minuti, hanno fatto razzia dei preziosi, con il bottino che sembra essere interamente costituito da creazioni in oro.

L’operazione, tanto veloce quanto ben orchestrata, si è conclusa con la fuga dei ladri, che, secondo le prime ricostruzioni, hanno usato un altro veicolo rubato per allontanarsi. La macchina utilizzata come ariete è stata abbandonata sul posto, mentre la seconda auto è stata rinvenuta poco dopo a Brufa, frazione di Torgiano, segno che i malviventi avevano pianificato la fuga con un veicolo di riserva già pronto.

Le forze dell’ordine, allertate dalle segnalazioni dei residenti, sono arrivate tempestivamente sul luogo del furto. Il commissariato locale ha avviato le indagini, mentre la dinamica del colpo è già al vaglio degli inquirenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione, ma il colpo è stato talmente rapido da lasciare poco spazio a reazioni.

L’intera operazione sembra essere stata studiata nei minimi dettagli, con i ladri che hanno agito con una precisione quasi militare.

Il mistero resta, ma una cosa è certa: la banda ha lasciato il segno, e ora il commissariato di Assisi è al lavoro per mettere insieme i pezzi di questo audace colpo in pieno centro.

