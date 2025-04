Terni, 7 aprile 2025 – La Confederazione Sindacale Europea Lavoratori e Pensionati Umbria e l’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, rappresentate rispettivamente dal Commissario Regionale Umbria e Coordinatore Nazionale Niccolò Francesconi, insieme a Ugl Sicurezza Civile per la provincia di Terni, guidata da Devid Maggiora, avanzano una richiesta importante: l’avvio del progetto “Mille occhi sulla città” in tutta la Regione Umbria.

Questo progetto mira a promuovere una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine e le guardie giurate, già operativa in molti comuni italiani, per contrastare e prevenire la criminalità. L’iniziativa prevede un incremento dei controlli, non solo da parte delle forze dell’ordine, ma anche attraverso il contributo della vigilanza privata.

Francesconi e Maggiora sottolineano l’urgenza di un intervento istituzionale deciso, proponendo l’istituzione di un tavolo di confronto per integrare il progetto “Mille occhi sulla città” in tutta la Regione Umbria.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e protezione per i cittadini, rafforzando il sistema di prevenzione e controllo del

territorio.

