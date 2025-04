Attigliano (Tr), 8 aprile 2025 – Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia, in collaborazione con personale della Stazione di Giove, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 26enne di origini rumene residente nel viterbese.

Il giovane, nella notte tra sabato e domenica scorsi, fermato alla guida del proprio autoveicolo in loc. Pantaniccio della S.P. 11 e sottoposto ad accertamenti sulle condizioni psico-fisiche mediante l’etilometro in dotazione, è risultato aver un tasso alcolemico pari a quasi 3 volte il limite di legge; nei suoi confronti i militari hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.

