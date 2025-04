Venerdì 11 aprile, ore 11, all’ Auditorium san Domenico una performance elettroacustica affidata a studenti e studentesse del Liceo Musicale di Terni. Ingresso libero

Foligno, 8 aprile 2025 . La Stagione concertistica incontra Festa di Scienza e Filosofia. Una collaborazione lunga e collaudata che porterà quest’anno all’Auditorium San Domenico, venerdì 11 aprile, ore 11, una prima esecuzione assoluta prodotta da Amici della Musica di Foligno in tandem con la kermesse cittadina.

Ad attendere il pubblico ci sarà N.E.W.S. (Nord, Est, West, Sud) per quattro gruppi strumentali, Live Electronic e Multimedia AI Generated, composizione elettroacustica nata da un progetto/percorso ideato e coordinato dal M° Marco Pontini con gli alunni della classe V del Liceo Musicale “F. Angeloni” di Terni – di cui Pontini è anche docente -, Corso di Tecnologie Musicali.

In un incontro multimediale tra note e nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, il programma porterà al San Domenico un’innovativa sperimentazione interdisciplinare, con gli studenti distribuiti in quattro gruppi strumentali che occuperanno l’Auditorium in corrispondenza dei quattro punti cardinali, da cui il titolo N.E.W.S.

Dai distinti gruppi la musica, elaborata elettronicamente, si unirà in un unico elemento sonoro secondo le tecniche della Musica Concreta della scuola di Parigi. Fino a sondare nuove frontiere dell’arte in una performance multimediale affidata alla proiezione in sincrono di materiali video generati ed elaborati attraverso l’intelligenza artificiale, partendo dalle semplici geometrie bi-dimensionali ispirate da Flatlandia di Edwin Abbott Abbott, per arrivare all’astrattismo tridimensionale della matematica frattale.

In scena nel gruppo Nord Francesco-Paolo Coccetti (violino), Gianmarco De Sibbi (keyboard), Lorenzo Proietti (chitarre). In quello Est Andrea Fortunati (keyboard/regia del suono), John Gentili (c.basso/basso), Alessio Paoletti (chitarre). Per West Beatrice De Santis (clarinetto), Sofia Frizzi (percussioni). Fino al Sud con Chiara Casale (chitarra), Denise Chiorlin (flauto), Desirée Rosatelli (keyboard).

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito di Festa di Scienza e Filosofia www.festascienzafilosofia.it.

