Terni, 8 aprile 2025 – Nel weekend scorso, nell’ambito di straordinari servizi di controllo del territorio, improntati anche al rispetto delle norme del codice della strada, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Terni hanno deferito in s.l.:

per guida in stato di ebbrezza un 34enne rumeno che, nella notte tra sabato e domenica, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di oltre sei volte superiore al limite di legge. Nei confronti dell’uomo è scattato, oltre al ritiro della patente di guida, anche il sequestro della vettura ai fini della successiva confisca;

per ricettazione un 48enne ternano, gravato da precedenti, che, domenica pomeriggio, è stato controllato nel centro cittadino in sella ad una bici elettrica risultata compendio di furto.

E’ stata invece segnalata in qualità di assuntrice alla Prefettura – UTG di Terni una donna ternana trovata in possesso di una dose di cocaina da mezzo grammo; per lei, che sabato notte era alla guida di un’autovettura, è scattato anche il ritiro della patente di guida.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

