L’iniziativa rientra nel progetto “Donne sicure in cantiere” promosso da Inail, Cesf e Tesef

Perugia, 9 aprile 2025 – Nell’ambito delle iniziative previste dal progetto “Donne sicure in cantiere” mirato a promuovere la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, prende ufficialmente il via oggi il concorso fotografico “SCATTO Donne sicure in cantiere”.

Si tratta di una ulteriore fase del progetto avviato in collaborazione da Inail Umbria e i due enti bilaterali per l’edilizia, Cesf Perugia e Tesef Terni, volto a favorire l’ingresso in sicurezza delle donne in settori produttivi tradizionalmente caratterizzati dalla prevalenza di uomini.

Oggi il cantiere, grazie anche alle innovazioni tecnologiche introdotte e alla digitalizzazione avanzata (IA), può essere considerato un ambiente produttivo idoneo a impiegare anche le donne. Le lavoratrici possono inoltre contribuire a rendere il cantiere stesso un luogo sempre più sicuro e ospitale, in particolare laddove l’organizzazione del lavoro sia adattata anche alle loro esigenze e in quelle realtà in cui le caratteristiche peculiari del genere femminile vengano valorizzate e messe in grado di conferire maggiore efficacia sia alla produzione che alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il concorso ha l’obiettivo di selezionare le tre migliori FOTOGRAFIE che rappresentino il lavoro sicuro delle donne nel sistema produttivo delle costruzioni.

Le fotografie dovranno essere inviate entro il 15 settembre 2025 ore 12 all’indirizzo e-mail umbria-comunicazione@inail.it

La partecipazione è gratuita. In palio premi per € 1.000. Il bando di concorso – che si allega – è consultabile sui siti web www.inail.it – www.cesf.pg.it – www.tesef.it

(0)