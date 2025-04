Perugia, 9 aprile 2025 – Al via oggi la XIX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo 2025 che si tiene da mercoledì 9 aprile a domenica 13 aprile 2025 a Perugia.

Lo storico borgo medioevale al centro della città si prepara ad accogliere quasi 600 speaker provenienti da tutto il mondo, pronti ad alternarsi ai microfoni di oltre 200 eventi in programma. Già da oggi i vicoli iniziano a popolarsi di voci, volti, accenti. Gli speaker iniziano ad arrivare, qualcuno si concede un caffè in Piazza IV Novembre, altri scoprono la vista mozzafiato dalla Rocca Paolina. Gli hotel si animano, i locali si riempiono di conversazioni curiose: è il preludio di una cinque giorni in cui Perugia apre le sue porte al mondo.

Mercoledì 9 aprile è una giornata a forte impronta istituzionale, focus sulla regione Umbria, che non solo accoglie il Festival da quasi vent’anni, ma si presenta ora come laboratorio avanzato di comunicazione pubblica, innovazione digitale e cittadinanza attiva. È una prima giornata che anticipa alcuni dei temi generali su cui si concentra l’edizione 2025: centralità dell’informazione, sostenibilità, reti locali e globali.

Alle 9:30 in Sala Raffaello, l’evento inaugurale “L’Umbria è facile: la Regione a portata di mano” apre i lavori con un focus sul rapporto tra giornalismo, trasparenza e servizi pubblici digitali. Protagonista è “Umbria Facile”, l’app istituzionale che ambisce a diventare strumento quotidiano per cittadini e cittadine. Un esempio virtuoso di come l’informazione possa orientare, facilitare, responsabilizzare.

Si prosegue con il panel “Podcast, libri e musei: i giovani al centro della cultura” (ore 10:30), dove la Generazione Z racconta il patrimonio culturale regionale con il linguaggio delle piattaforme. Un incontro intergenerazionale che intreccia l’esperienza dell’amministrazione, delle scuole e dell’editoria per parlare di accesso alla cultura e nuovi linguaggi.

Alle 12:00, con “Umbria gets connected”, si entra nel vivo delle politiche di coesione e dei fondi europei per la digitalizzazione del territorio. In programma anche un intervento sul nuovo progetto del FSE+ 2021–2027, pensato per rafforzare l’inserimento lavorativo e rinnovare i centri per l’impiego umbri (ore 15:00).

Nel pomeriggio si cambia registro: dalle strategie locali all’ecosistema globale. Alle 16:00 il primo workshop a cura di Google News Initiative propone “Google Maps for journalists”, uno strumento potente per il giornalismo investigativo e per dare forma alle inchieste sul territorio.

Chiusura di giornata con il panel internazionale “Decentralising media support for the world’s majority” (ore 17:00), organizzato da Report for the World con il supporto di FT Strategies: cinque mini-talk per affrontare i nodi cruciali del sostegno al giornalismo indipendente, tra conflitti, innovazione, modelli di finanziamento e reti globali. Un brindisi finale suggella il primo giorno di #ijf25, connesso più che mai al mondo.

📍 Tutti gli eventi sono a ingresso libero, in streaming e on demand su

festivaldelgiornalismo.com

