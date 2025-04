Domani, 10 aprile, alle 17, Sala Aldo Capitini, riflessione su sostegno mirato ad agricoltori. La Fiera in programma sabato 12 e domenica 13 aprile

Marsciano, 9 apr. 2025 – ‘Come sarà la nuova Pac. Un sostegno più mirato agli agricoltori umbri’ è il titolo del convegno che, giovedì 10 aprile, farà da anteprima alla XXV edizione di ‘Fiera verde’, in programma a Marsciano sabato 12 e domenica 13 aprile, promossa dal Comune di Marsciano e organizzata dalla Pro Loco di Marsciano con la partecipazione del Fondo forestale italiano e dalla Fondazione Comunità Marscianese.

L’incontro, in programma alle 17 nella sala Aldo Capitini, vedrà la presenza di Michele Moretti, sindaco di Marsciano, Simona Meloni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, Angelo Frascarelli, professore dell’Università degli Studi di Perugia, e Francesco Cintia, responsabile Sezione Interventi a favore dell’ambiente e del clima Regione Umbria. Organizzato con il contributo di Cia, Coldiretti e Confagricoltura Umbria, sarà moderato dal dottore agronomo Mario Tiberi.

“L’intero settore agricolo, dalla produzione di beni per l’alimentazione alle macchine, alla ricerca, ai servizi innovativi – anticipano i relatori –, è in allarme come non era mai accaduto prima. La nuova Pac rischia di arenarsi dopo le profonde innovazioni della attuale. Il green deal è messo sotto accusa dai governi nazionalisti e ora con la guerra dei dazi si vuole bloccare il rinnovamento per un ambiente più pulito.

Gli agricoltori sono parte importante della lotta al cambiamento climatico e nello stesso tempo devono contemperare un giusto ritorno economico. Le decisioni da prendere sono quindi vitali per l’oggi ma soprattutto per il futuro. Le autorità regionali e nazionali si devono confrontare anche con questa parte di società. I beni di consumo alimentare europei sono i più controllati e sicuri nel mondo e tali devono restare ma contemporaneamente assicurare quella sostenibilità ambientale ed economica all’ intero settore”.

Questo importante momento di confronto con gli agricoltori della Media Valle del Tevere si inserisce nel contesto di Fiera verde che, con un ricco programma di attività in centro storico, si conferma come una delle prime manifestazioni fieristiche regionali dedicate alla valorizzazione delle produzioni biologiche e naturali e all’agricoltura in difesa della biodiversità.

