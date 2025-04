Da questo weekend entrano nel vivo le iniziative per cittadini e turisti che accompagneranno alla Festa

ASSISI, 9 aprile 2025 – Tutto pronto per il Calendimaggio di Assisi 2025, che tornerà dal 7 al 10 maggio con la formula a quattro giorni e la messa in onda in diretta streaming delle principali iniziative sul sito ufficiale della manifestazione, https://www.calendimaggiodiassisi.com/, grazie alla collaborazione con Umbria Webcam.

Come da tradizione, prima della manifestazione vera e propria torna “…E vien Calendimaggio”, una serie di appuntamenti gratuiti che, patrocinati dalla Città di Assisi e dalla Regione Umbria e realizzati con il sostegno della Fondazione Perugia, sono organizzati dall’Ente Calendimaggio di Assisi a partire dal 13 aprile, accompagneranno cittadini e visitatori fino ai giorni della Tenzone.

Proprio domenica 13 aprile alla Rocca Maggiore va in scena dalle 15.30 la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti, mentre lunedì 21 aprile nella Sala delle Volte e alla Galleria Le Logge ci sarà l’apertura della taverna del Calendimaggio e del punto ristoro.

Sabato 26 aprile nella sala della Conciliazione in piazza del Comune alle ore 15.30 è in programma la presentazione della giuria: saranno svelati i nomi dei tre giurati – un regista, uno storico e un musicologo – che, con i loro giudizi, decreteranno la Parte vincente del Calendimaggio 2025. Si prosegue mercoledì 30 aprile alle ore 16, alla Piazzetta della Chiesa Nuova, con la presentazione delle giovani candidate al titolo di Madonna Primavera, un pomeriggio animato dall’omaggio canoro dei Cantori di Assisi.

Durante l’evento, che in caso di maltempo si svolgerà nella sala della Conciliazione, verranno rese note le dieci Madonne – cinque per Parte – tra le quali, il secondo giorno del Calendimaggio, verrà eletta la Regina della Festa. Nella serata del 30 aprile le cene propiziatorie nei Rioni delle Parti, riservate ai soli tesserati. Giovedì primo maggio in piazza Santa Chiara doppio appuntamento: dalle 14.30 lo spettacolo della Compagnia Balestrieri di Assisi e dalle 17 lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi.

Infine, venerdì 2 maggio, in piazza del Comune, saranno premiati i vincitori della 30esima edizione del Premio “Carlo Lampone”. L’evento, nato per ricordare un figlio della città di Assisi, ex presidente dell’Ente Calendimaggio, innamorato della Festa nonché suo ex organizzatore, è aperto a tutte le scuole del territorio con l’intento di trasmettere i valori sociali e culturali del Calendimaggio alle giovani generazioni.

La lunga marcia di avvicinamento alla quattro giorni di maggio si conclude con le scene aperte in costume nei vicoli delle due Parti. Comincia la Magnifica Parte de Sotto lunedì 5 maggio alle ore 21.30, segue la Nobilissima Parte de Sopra martedì 6 maggio sempre alle 21.30. Il Premio “Carlo Lampone”, la presentazione della Giuria e la Presentazione delle dieci candidate a Madonna Primavera verranno trasmesse in diretta streaming grazie ad Umbria Webcam.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.calendimaggiodiassisi.com e seguire le pagine Facebook https://www.facebook.com/CalendimaggiodiAssisi e Instagram https://www.instagram.com/calendimaggiodiassisi/ della manifestazione.

(0)