L’iniziativa in Piazza Fortebraccio per il Lions Day 2025

Montone, 9 aprile 2025 – Una mattinata dedicata alla prevenzione del diabete. E’ quanto verrà realizzato domenica 13 aprile, in occasione del Lions Day, a Montone dalle 9 alle 12, in Piazza Fortebraccio.

L’iniziativa è organizzata dal Lions Club Montone Aries, con la collaborazione del Lions Club Umbertide, del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Montone e il patrocinio delle istituzioni locali. L’intento è quello di far conoscere l’impegno dei Lions Club nel migliorare la qualità della vita delle comunità locali e globali. Un’occasione per incontrare i cittadini, sensibilizzare sui temi chiave dell’azione Lions e condividere progetti e testimonianze di servizio attivo.

Il Lions Day non sarà solo una celebrazione, ma una vera e propria finestra aperta sul mondo del volontariato Lions, che da oltre un secolo si impegna in otto aree prioritarie: diabete, vista, fame, ambiente, cancro infantile, assistenza in caso di calamità, giovani e opere umanitarie.

Per effettuare lo screening gratuito con controllo glicemia si consiglia di presentarsi a digiuno da almeno quattro ore.

