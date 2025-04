Prosegue il programma “sperimentale” nel campionato d’Eccellenza. Soddisfatti per i risultati, ora l’idea è ampliare l’iniziativa all’intero settore giovanile, compreso il minibasket

Foligno, 9 aprilòe 2025 – L’avvio a settembre scorso. Oggi, alle battute finali del campionato d’Eccellenza Under 17 e Under 15, giunge la decisa conferma di UBS Foligno Basket, Virtus Assisi e Giromondo Spoleto a proseguire la “sperimentazione” che ha visto confluire in un’unica squadra i giovani cestisti delle tre società.

Una scelta virtuosa, oltre ogni campanilismo, nata nei mesi scorsi dalla volontà di unire le forze per affrontare con slancio e nuova competitività gli impegnativi campionati nelle vicine Marche.

A tirare le somme di “Tre società un’unica squadra”, progetto ambizioso e innovativo, il presidente Juri Cerasini di Giromondo Spoleto, Claudio Mattoli presidente della Virtus Assisi, Andrea Sansone e Giacomo Felicetti general manager e team manager di UBS, oltre agli allenatori Gianmarco Piazza e Nicola Santarelli. Bilancio positivo – con margini di miglioramento e dettagli da mettere a punto – ma soprattutto la scelta di proseguire il cammino dando ancor più respiro agli spazi di condivisione già tra l’altro andati oltre il previsto con partite amichevoli giocate tra le squadre del settore giovanile, insieme alla partecipazione a tornei e manifestazioni.

Staff quindi già al lavoro per tracciare le linee principali di un programma che oltre all’Eccellenza intende coinvolgere altri gruppi, tra cui il minibasket, in feste, eventi e camp comuni. Insomma, “Puntare ancor più sul settore giovanile è l’obiettivo in agenda – commentano i vertici -, prevedendo allenamenti congiunti per poi dare vita a nuove squadre capaci di competere nei diversi campionati”.

Che vuol dire allargare ad altre formazioni quanto avvenuto finora con i ragazzi dell’Under 17 e Under 15, destinatari di allenamenti di alto livello, con il migliore staff e le più efficienti strutture di cui le tre società dispongono.

E senza mettere tempo in mezzo. Ancora qualche settimana, poi alla conclusione della stagione cestistica in corso, le tre società inizieranno a comporre le squadre al fine di avviare sin da subito un programma tecnico specifico che proseguirà per tutta l’estate.

