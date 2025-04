Smantellati veri e propri “bivacchi” organizzati con tende da campeggio e batterie per auto per l’alimentazione elettrica

Narni, 10 aprile 2025 – Nella prima mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Amelia, coadiuvati da militari dei Nuclei Forestale di Narni ed Amelia e da un equipaggio del Nucleo Elicotteri di Roma Urbe, in sorvolo con Fiamma 72, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio tendente a contrastare il fenomeno della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nell’agro del Comune di Narni Scalo e, precisamente, nella Località Camartana.

Il servizio, nel corso del quale sono stati controllati oltre 30 autoveicoli ed identificate più di 40 persone, pur non avendo conseguito risultati operativi di rilievo, ha consentito di smantellare veri e propri “bivacchi” organizzati con tende da campeggio e batterie per auto per l’alimentazione elettrica, utilizzati verosimilmente da soggetti dediti ad attività di spaccio che, per eludere i controlli, pare abbiano orientato i propri “clienti” lontano dalle zone dove la presenza delle FF.OO. è maggiore. Tutto il materiale individuato è stato recuperato dall’A.S.M. di Terni per il successivo smaltimento.

Nel corso dell’attività, che ha contribuito ad aumentare la percezione di sicurezza nei frequentatori della zona, il personale operante ha ricevuto, anche in forma diretta, il plauso delle tante persone che passeggiano lungo la strada provinciale, alcune delle quali avevano segnalato, nei giorni scorsi, movimenti sospetti di ragazzi che si addentrano in quell’area boschiva.

