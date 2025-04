Foligno, 11 apr.2025 – Prende il via domenica 13 aprile a Capodacqua la rassegna “Musica all’Altezza”, giunta alla sesta edizione, che si propone di contribuire alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio rurale, storico e culturale del territorio montano folignate e non solo.

Si tratta del primo dei quattro appuntamenti in programma: gli altri si svolgeranno il prossimo 11 maggio a Popola/Fraia, il 22 giugno a Orsano (Sellano) e il 7 settembre ad Afrile. Ci sarà anche un evento speciale il 4 luglio: il tenore Francesco Grollo si esibirà alla Rocca dei Trinci di Capodacqua.

La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Foligno e Sellano. I soggetti coinvolti sono l’Associazione Capodacqua, Orme Camminare Liberi – che curerà l’organizzazione dei percorsi escursionistici – la Comunanza agraria di Popola e Fraia, la Comunanza agraria di Afrile, Fortibus Edizioni Musicali, Università agraria di Orsano, Assemblea della Montagna ‘In Alto’, la delegazione Fai di Foligno.

Gli appuntamenti si svolgeranno secondo queste caratteristiche: escursione mattutina, pranzo nel luogo di svolgimento dell’iniziativa, concerto pomeridiano che prevede omaggi musicali al fisarmonicista Luciano Fancelli, originario di Capodacqua

Nel corso della presentazione della manifestazione è stato ricordato che la rassegna vuole valorizzare territori di rilievo dal punto di vista paesaggistico e culturale. E che la “musica è un modo per stare insieme”, è stato sottolineato. E’ stata evidenziata, inoltre, l’ importanza di interconnettere le piccole realtà per metterle in relazione e favorire la vitalità di questi paesi scarsamente abitati.

Il primo appuntamento della rassegna “Musica all’altezza’ è previsto, come detto, a Capodacqua. Alle 8,30 partenza della escursione ‘a palloncino’, “Dal Borgo alla Rocca”. Questo il percorso, curato da ‘Orme Camminare Liberi’: Capodacqua, Madonna di Colfornaro, Colle San Martino, Rocca di Acquabianca. La durata è di 4 ore per una lunghezza di 9 chilometri. Dopo il pranzo a Capodacqua, alle 13, si terrà il concerto presso ‘La Cerqua di Leandro’ (il luogo dove si appartava per suonare Luciano Fancelli), con il “Sun Quartet”, musiche dal mondo: l’Occidente incontra il Sudamerica. E’ interpretato da Tiziana Frattali (fisarmonica), Pierluca Cesarini (chitarra), Matteo Di Giuliani (sassofoni), Yuri Alviggi (percussioni).

A Capodacqua, sempre domenica 13 aprile, dalle 9 fino al tramonto, si svolgerà il ‘Marcatino di Primavera’ (alla seconda edizione). Ci saranno circa 45 operatori (tra giardinaggio, vivaistica, arte cosmetica, artigianato ed accessori). Sono tre gli appuntamenti proposti all’interno del ‘Mercatino di Primavera’: “L’argilla è una favola”, laboratorio a cura di Maria Luisa Morici (alle 11); “La casa dei semi della Valle Umbra”, suolo, semi e biodiversità: il progetto europeo ‘Rural Voices 2030’ Comune di Foligno, con supporto di Felcos Umbria; “Me La racconti”, spettacolo di Monica Costantini e Andrea Gentili, a cura dell’associazione “La Compagnia della Mela”.

Alla presentazione di “Musica all’Altezza”sono intervenuti, tra gli altri, Marco Alessandri (Associazione Capodacqua), rassegna), Giancarlo Lini (Comunanza Agraria di Afrile), Massimo Santostefano (Fortibus edizioni musicali) Maria Paola Bianchi e Antonio Rampi (Università agraria di Orsano), Giuseppe Della Vedova (Orme Camminare Liberi).

