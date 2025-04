Il Settecento di Pergolesi, la contemporaneità di Galante e l’antica tradizione popolare dei Canti della Passione delle Confraternite

Terni, 11 aprile 2025 – La quarta edizione del festival SacroInCanto si conclude con due interessantissimi concerti, che offriranno all’ascolto musiche sacre antiche e moderne, colte e popolari. (Nella doto la Confraternita Latera)

Si svolgeranno sabato 12 aprile nella chiesa di San Lorenzo a Terni e domenica 13 nell’Abbazia di San Nicolò a San Gemini, con inizio alle 17.30 e ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti.

Il primo concerto si apre con uno dei capolavori della musica sacra del Settecento, il Salve Regina, che risale al 1736, ultimo anno di vita di Giovan Battista Pergolesi, compositore celeberrimo ai suoi tempi così come oggi, che si spense ad appena ventisei anni d’età.

Si passa ai nostri giorni con la seconda parte del concerto, quando si ascolterà INRI – Passione secondo anonimo, che Carlo Galante, uno dei più rilevanti compositori italiani di questi anni, ha scritto nel 2007 su un testo di Giuseppe Di Leva, che torna a quel venerdì di duemila anni fa, quando il sinedrio di Gerusalemme giudicò colpevole il figlio di Dio, rileggendo quell’evento con sguardo moderno e laico ma appassionato.

Tonino Battista, direttore di riferimento nel campo della musica contemporanea, sarà sul podio dell’Ensemble In Canto.

Patrizia Polia sarà il soprano solista in entrambi i brani e Franco Mazzi la voce recitante nel brano di Galante.

Il giorno successivo SacroInCanto si concluderà con un suggestivo concerto dedicato a “I canti della Passione”, cioè a quelle musiche tradizionali tramandate oralmente per secoli (e oggi purtroppo a rischio di estinzione) che venivano cantate dalle Confraternite religiose, diffuse un tempo in tutta Italia e ora attive soltanto in alcuni centri minori.

Fra queste sono la Confraternita di Latera nella Tuscia viterbese e la Confraternita di Colfiorito al confine dell’Umbria con le Marche: a loro sono affidati i canti di questo concerto veramente speciale. L’etnomusicologo Piero G. Arcangeli presenterà queste musiche rare e preziose, custodi di una antichissima e preziosa tradizione popolare, che ormai trova sempre più rare occasioni di ascolto.

Per informazioni:

Associazione In Canto

www.operaincanto.com / operaincanto@virgilio.it / tel. 335 6654974

(2)