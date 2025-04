Martedì 15 aprile, dalle 8.30, presentazione corso, laboratori e visita al campus. Una giornata alla scoperta del corso di laurea professionalizzante in ‘Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio’

Perugia, 12 apr. 2025 – ‘Geometra laureato, il futuro è digitale’, è il titolo dell’open day in programma martedì 15 aprile, a partire dalle 8.30, al Polo di Ingegneria dell’Università degli studi di Perugia, in via Goffredo Duranti, 93.

Una giornata alla scoperta del corso di laurea in ‘Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio’, un corso di laurea triennale professionalizzante che consente, al termine del percorso, senza sostenere altri esami, di diventare geometra laureato. La giornata è organizzata dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Unipg, in sinergia con i Collegi dei geometri di Perugia e Terni.

L’evento prevede una presentazione del corso, alle 9, seguita da pratiche laboratoriali e visita al campus, con alcuni docenti del Dica.

Informazioni: www.ing1.unig.it, servizio.orientamento.dica@unipg.it.

