Gualdo Tadino, 13 aprile 2025 – L’aspetto identitario, la cultura storica e le radici di un popolo passano anche attraverso momenti di condivisione corale, legati a riti antichi e tradizioni consolidate, che si tramandano nel tempo, alle generazioni di domani e a coloro che verranno.

L’Ente Giochi, unitamente a Porta San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino, per la prima volta parteciperanno, in modo ufficiale, alla Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo del prossimo 18 aprile 2025. A tal proposito, si è tenuta, presso la sala consiliare del Comune di Gualdo Tadino, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si inserisce nelle celebrazioni della settimana che precedono la Pasqua.

Il presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Christian Severini esprime soddisfazione per questa iniziativa. Per l’occasione, i portaioli accompagneranno, nella solenne processione del venerdì santo, il complesso scultoreo della deposizione del Cristo, custodito nella chiesa di San Francesco il quale uscirà, dopo ben trent’anni, proprio in tale concomitanza.

“Siamo certi che tanti portaioli, fazzoletto al collo vorranno unirsi in processione, così da mostrare un segno di attaccamento alla nostra città, alla sua storica rievocazione, in un momento di partecipazione collettiva” hanno commentato congiuntamente, il presidente Severini e il Gonfaloniere Alessandro Cesaretti.

