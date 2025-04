Riconoscimenti anche ai giovani cavalieri e amazzoni e ai centri ippici della regione

Spoleto, 17 apr. 2025 – Una grande festa dello sport, un’intera serata dedicata ai campioni dell’equitazione umbra e alle centinaia di cavalieri e amazzoni di ogni età, ma in gran parte giovanissimi, che si sono distinti nella scorsa stagione sportiva, portando in alto i colori della regione.

Si è svolta martedì 15 aprile al Dancing Tre Valli di Spoleto la cerimonia dei Fise Umbria Awards 2025, l’evento con cui la Federazione italiana sport equestri (Fise) Umbria omaggia i propri atleti, i tecnici, gli istruttori e i circoli ippici affiliati. Alla serata di gala, presentata da Nico Belloni, tra i tanti ospiti sono intervenuti Marco Di Paola, presidente della Fise nazionale, Mirella Bianconi, presidente della Fise Umbria, Carlo Nepi, presidente della Fise Lazio, e Gabriella Moroni, presidente della Fise Marche. Con loro anche tutto il consiglio regionale Fise Umbria. Erano presenti, inoltre, i neopresidenti del Coni Umbria, Aurelio Forcignanò, e del Comitato italiano paralimpico dell’Umbria, Marco Peciarolo, alla loro prima uscita pubblica dopo la loro elezione.

E non poteva mancare Domenico Ignozza che, appena lasciata la guida del Coni Umbria dopo 34 anni, ha potuto seguire e accompagnare la forte crescita registrata in questi anni dalla Federazione sport equestri umbra. Una crescita quantitativa e qualitativa, soprattutto se rapportata alle piccole dimensioni della regione, riconosciuta e sottolineata ancora una volta dal presidente nazionale Di Paola, e confermata dalla presidente regionale Bianconi.

“I Fise Umbria Awards – ha commentato Bianconi – rappresentano il bilancio sportivo dell’anno appena passato. Abbiamo premiato tanti ragazzi perché numerosissime sono state le partecipazioni alle manifestazioni sportive di rilievo nazionale e altrettante le medaglie che i nostri atleti hanno ottenuto in tutte le discipline. Ma risultati molto importanti li hanno ottenuti anche i nostri campioni che partecipano ai grandi eventi internazionali. Quest’anno puntiamo a fare ancora meglio e a riportare a casa nuove medaglie e buoni piazzamenti, a partire da Piazza di Siena che sarà il primo appuntamento importante del 2025. L’equitazione umbra è in grande crescita e lo dimostrerà anche quest’anno”.

Riconoscimenti, come detto, sono andati a decine e decine di atleti, in gran parte giovanissimi, che si sono distinti a livello agonistico nel 2024, ma da segnalare i premi consegnati agli atleti umbri che si sono affermati in attività sportive di alto livello: Costanza Laliscia (Italia Endurance Stables & Academy ) per aver conquistato la medaglia d’oro nel Campionato italiano senior assoluto Endurance 120km e partecipato al Campionato del mondo seniores endurance; Maria Chiara Fagiani (Faula Arabs) per aver ottenuto una medaglia d’argento al Campionato italiano junior e young rider e una medaglia di bronzo a squadre al Campionato europeo endurance juniores;

Fabio Picchioni (Scuderia La Torre) per la medaglia d’argento ai Campionati centro meridionali – Campionato open G1 e per la medaglia di bronzo ai Criterium istruttori G1; Gianluca Quondam Gregorio (Regno Verde) per la medaglia d’oro al Gp Coppa degli Assi, per la medaglia d’oro al Gp Toscana tour 2nd week e per la convocazione al Fei Webfsh Jumping World Breeding Championship for young horses di Lanaken; Vittoria Volpi (Horses Le Lame Sporting Club) per la medaglia di bronzo a squadre ai Campionati europei children dressage e la medaglia d’oro ai Campionati italiani assoluti children dressage;

Mina Felicitas Simeone (Horses Le Lame Sporting Club) per la partecipazione ai Campionati europei pony dressage e la medaglia d’oro al Campionato italiano pony assoluto e Campionato italiano pony freestyle; Martina Lippi (Horses Le Lame Sporting Club) per la partecipazione ai Campionati europei young rider dressage e la medaglia d’oro al Campionato italiano young rider assoluto; Maria Vittoria Duranti (Horses Le Lame Sporting Club) per la medaglia di bronzo al Campionato italiano YH 5 anni;

Nelson Ramos Aleluya (Horses Le Lame Sporting Club) per le medaglie d’argento ai Campionati italiani YH 4 anni e 5 anni; Leandro Freire (Horses Le Lame Sporting Club) per le medaglie d’oro ai Campionati italiani YH 5 anni e 7 anni; Laura Paglicci Reattelli (Scuderia Valmarino) per la medaglia d’oro al Campionato italiano paradriving attacchi; Sauro Cagnoni (Scuderia Valmarino) per la medaglia d’oro al Campionato italiano attacchi brevetti HP2; Sofia Bacioia (La Fornace) per la medaglia d’oro al Maste iberico. Il premio speciale ‘Una vita per l’equitazione’ è andato invece ad Adolfo Sandri Poli.

