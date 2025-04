Foligno, 19 apr. 2025 – E’ stata firmata un’ordinanza dal sindaco che, nel segnalare la presenza di esche o bocconi avvelenati a Liè e Cancellara – la cui natura nociva è stata confermata dalle analisi dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche – stabilisce che il comando di polizia municipale provveda all’adozione delle misure più idonee per delimitare e tabellare le aree interessate con cartelli di avvertimento.

Si dispone inoltre che vengano intensificati controlli da parte della polizia municipale per prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti illeciti sopracitati anche in collaborazione con il comando compagnia carabinieri forestale di Foligno. Si avverte anche la cittadinanza che, nelle zone indicate nel provvedimento, la conduzione degli animali da affezione deve avvenire mediante l’utilizzo di museruola o altri presidi idonei a scongiurare l’ingestione di esche o bocconi avvelenati.

Nel caso di rinvenimento di esche o bocconi sospetti vanno usate le dovute cautele per evitare il contatto con le stesse avvertendo tempestivamente gli organi competenti.

(4)