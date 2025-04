L’iniziativa martedì 22 aprile, ore 21

San Giustino, 19 aprile ‘25 – Uno spettacolo teatrale, un racconto, un diario. E’ quanto andrà in scena martedì 22 aprile alle ore 21 al cinema teatro Astra di San Giustino. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la locale sezione Anpi e l’Istituto di Storia Politica e Sociale Venanzio Gabriotti di Città di Castello, rientra nelle celebrazioni per la Liberazione d’Italia dal nazifascismo avvenuta il 25 aprile del 1945, 80 anni fa esatti.

A partire dal diario di Marsilio Lorenzetti, un giovane soldato proveniente da San Giustino che venne chiamato a combattere la seconda guerra mondiale, il racconto abbraccia la dittatura, il conflitto bellico e lo stretto legame tra questi eventi e la Costituzione Italiana. L’ampio testo confezionato da Marsilio è stato ridotto per esigenze di scena dalla nipote Jessica Amantini, che lo ha arricchito di filmati e musiche dell’epoca in un format originale che si propone di raccontare le vicende alla base della nostra Repubblica in maniera piana e rigorosa.

La serata sarà introdotta dal sindaco di San Giustino Stefano Veschi, a seguire lo storico Alvaro Tacchini, presidente dell’Istituto di Storia Politica e Sociale Venanzio Gabriotti, contestualizzerà gli eventi; mentre a Mari Franceschini, presidente della sezione A.N.P.I. Adele Bei sono affidate le conclusioni in un filo rosso che lega passato e presente.

