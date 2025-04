Il 24 aprile un viaggio carico di emozioni e spazi di riflessione

Perugia, 22 apr. 2025 – Cantautrice pop jazz molto apprezzata nel panorama musicale italiano, giovedì 24 aprile (alle 21) arriva sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, nell’ambito della stagione Sanfra, Simona Molinari.

In scena un viaggio condiviso attraverso le canzoni e la musica dell’artista, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello dell’amore, quello dell’impegno. Tra i brani, “Egocentrica”, “La Felicità”, “In cerca di te” (sola me ne vò per la città), tratti dalla sua discografia, ma anche “Mr Paganini” di Ella Fitzgerald, “La storia” di De Gregori, “Caruso” di Lucio Dalla.

Il concerto è arricchito anche da alcuni brani inclusi nel suo ultimo disco, uscito per la BMG , “Hasta Siempre Mercedes”, nonché dalla sua versione di “Gracias a la vida”, “Cancion de la simples cosas” (nella versione del disco con la presenza di Paolo Fresu), e “ Nu fil e voce”, brano inedito scritto per la Molinari da Bungaro.

La stagione SanFra 2024/2025 promossa da Mea Concerti si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia. Partner sostenitore Liomatic. Partner sostenibilità Regusto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa. Partner tecnico per la connettività Connesi.

