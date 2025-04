La testuggine presa in cura dell’associazione “Wild Umbria” che si occupa del recupero e cura di animali selvatici

Foligno, 22 aprile 2025 – Una tartaruga terrestre appartenente all’ordine delle testuggini (Testuggine di Hermann) è stato messa in salvo dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno.

L’animale, segnalato da un automobilista di passaggio, l’aveva notata camminare lungo un marciapiede. L’uomo, visto ciò rimaneva accanto all’animale per evitare che si dirigesse sulla carreggiata aperta al traffico veicolare allertando tempestivamente la Polizia di Stato.

Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Foligno hanno immediatamente preso in carico la tartaruga appurando che la stessa risultava ferita.

Dopo aver messo l’animale in sicurezza all’interno di un contenitore idoneo al trasporto, gli agenti allertavano immediatamente il personale dell’associazione “Wild Umbria”, associazione che si occupa del recupero e cura di animali selvatici, il quale si portava presso gli uffici del Commissariato per la sua presa in carico.

Una brutta avventura per la tartaruga girovaga che, grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, e l’alto senso civico di un cittadino, ha potuto trovare ospitalità e tante attenzioni da chi si impegna quotidianamente alla salvaguardia dei nostri amici a 4 zampe.

