Montecchio (Tr), 22 aprile 2025 – Il Comune di Montecchio ha ufficialmente aderito alla campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency, “un’iniziativa simbolica ma potente – spiega il Sindaco Federico Gori – che richiama l’articolo 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. “Con l’affissione della frase “Questo Comune R1PUD1A la guerra” presso la sede municipale – continua Gori – l’amministrazione comunale intende manifestare con forza il proprio impegno per la pace, la solidarietà e il rispetto dei diritti umani.

Le istituzioni locali hanno un ruolo chiave nel promuovere una cultura di pace, sensibilizzando i cittadini – spiega ancora il Sindaco – soprattutto le giovani generazioni, alla nonviolenza, alla cooperazione e al dialogo. In un contesto internazionale sempre più segnato da conflitti e tensioni, è fondamentale ribadire i valori fondanti della nostra Repubblica. Abbiamo scelto di aderire a questa campagna – dichiara sempre Gori – perché crediamo fermamente che ogni gesto, anche il più semplice, possa contribuire a costruire un futuro migliore.

Ripudiare la guerra significa scegliere la vita, la dignità umana, la speranza”. In una nota il Comune di Montecchio ringrazia Emergency per questa iniziativa e si dichiara disponibile a sostenere ulteriori azioni di sensibilizzazione sul territorio. “Un piccolo gesto, un grande messaggio: il futuro si costruisce con la pace”, dichiara nella nota il Comune.

