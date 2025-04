Perugia, 22 apr. 2025 – Avanti Tutta per Leonardo ASD in collaborazione con USSI Umbria (Unione Stampa Sportiva Italiana) in occasione della Grifonissima, organizzano il 12° Criterium italiano di corsa su strada per giornalisti. Il campionato è riservato agli iscritti all’Ordine dei giornalisti tesserati FIDAL o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Il Campionato italiano di corsa su strada per giornalisti avrà una sua apposita classifica che premierà i primi 3 uomini e le prime 3 donne.

Iscrizioni

Per le iscrizioni valgono le regole previste nel regolamento generale, selezionando la opzione CRITERIUM GIORNALISTI. L’iscrizione è completamente gratuita.

Una volta completate le procedure di iscrizione l’atleta dovrà inviare entro giovedì 8 maggio alla segreteria di USSI Umbria segretario@ussiumbria.it la conferma di iscrizione scaricabile da ICRON e copia della tessera di iscrizione all’albo.

Pettorali e t-shirt ufficiale Grifonissima verranno consegnati ai giornalisti partecipanti da parte di incaricati USSI Umbria.

