Oltre 200 gli espositori per un’affluenza che punta a ripetere le 30mila presenze del 2024”. Ferranti: “Agricollina è una realtà importante e affermata, siamo vicini al Comune, agli organizzatori e alle associazioni di categoria”

TERNI, 22 aprile 2025 – Saranno oltre 200 gli espositori che animeranno la 57esima edizione di Agricollina in programma al Centro Fiere don Serafini di Montecastrilli dal 25 al 27 aprile. L’edizione 2025 è stata presentata stamattina dal Sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini, accolto dal vice Presidente della Provincia Francesco Maria Ferranti, con la presenza del direttore di Confartigianato Terni Michele Medori. “Agricollina è un’importante e affermata realtà per il settore agricolo e non solo”, ha detto in apertura il vice Presidente Ferranti.

“La fiera – ha spiegato – è infatti anche un veicolo per lo sviluppo turistico e, grazie al coinvolgimento delle scuole, per avvicinare i giovani a questo settore presentando in prospettiva nuove opportunità di lavoro. Agricollina è anche – ha aggiunto Ferranti – un appuntamento che guarda al futuro del settore agricolo, perché parla di innovazione tecnologica di ultime novità nel settore. Per tutto questo la Provincia concede anche quest’anno molto volentieri il proprio patrocinio ed è vicina al Comune di Montecastrilli, agli organizzatori, alle associazioni di categoria e a tutti gli espositori”.

“Agricollina è un nostro orgoglio. Puntiamo a ripetere e se possibile a migliorare le 30mila presenze dell’anno scorso”, ha detto il Sindaco Aquilini, presentando programma e organizzazione. Un grazie e un plauso ai tanti volontari che rendono possibile l’evento, dedicato al compianto ex Sindaco Antonio Bernardini e che oggi è un punto di riferimento per l’Umbria e per il Centro Italia. Un evento che esalta le nostre radici, coniugando insieme agricoltura, innovazione, giovani e turismo”.

Aquilini ha infatti sottolineato il coinvolgimento diretto delle scuole medie del territorio e gli investimenti del Comune per la realizzazione delle Big Bench che stanno ottenendo un grande successo di pubblico”. “Tra Agricollina e artigianato c’è un forte legame da anni ormai – ha infine dichiarato Medori – ed è un valore che dobbiamo continuare a portare avanti per far crescere sempre di più sia la fiera che il Centro don Serafini”.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 25 aprile alle 11,00. Fra gli appuntamenti ormai della tradizione spicca la sfilata dei trattori, nata nel 1956 per volontà di don Serafini a cui poi fu dedicato il Centro Fiere e alla quale partecipano oltre 130 mezzi, la 36esima mostra del trattore d’epoca, la sagra della chianina e del suino, convegni e conferenze e molte altre iniziative da scoprire nella tre giorni dedicata al mondo dell’agricoltura e della zootecnia.

