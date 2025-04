Terni, 22 apr. 2025 – Questo fine settimana la città di Terni torna al centro della scena schermistica italiana. Presso la sede del Circolo Scherma Terni, in via G. Mirimao 1, si svolgerà la Prova di Qualificazione Regionale Gold riservata alle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti, impegnati nelle tre armi della scherma: fioretto, spada e sciabola.

Si tratta di una gara di grande importanza, poiché rappresenta uno snodo fondamentale per l’accesso alla fase nazionale, che si terrà a Riccione nel mese di Maggio. Un’opportunità che non solo conferma la vocazione sportiva della città, ma che porterà con sé un importante indotto economico e turistico per l’intero territorio umbro.

Sono attesi circa 200 atleti provenienti da tutte le società umbre, accompagnati da tecnici, famiglie e addetti ai lavori, dando vita a un significativo movimento di persone e risorse che coinvolgerà alberghi, ristoranti e attività locali.

Le gare si terranno tra sabato 26 e domenica 27 aprile. La giornata di sabato sarà dedicata alle categorie Cadetti e Giovani, mentre la domenica vedrà salire in pedana gli Assoluti, protagonisti delle sfide più attese.

Il Circolo Scherma Terni, promotore dell’evento, rinnova il proprio impegno nel diffondere i valori dello sport e dell’inclusione, e per l’occasione apre le proprie porte alla cittadinanza: un invito a conoscere da vicino il mondo della scherma, a sostenere gli atleti locali e, perché no, a provare in prima persona questo affascinante sport ricco di tradizione e passione.

