Il programma dei primi giorni

Narni, 23 apr.2025 – Tutto pronto a Narni per l’avvio della 57esima edizione della Corsa all’Anello che in questo 2025 prenderà il via domani, giovedì 24 aprile a domenica 11 maggio, rievocando la vita medievale del 1371, anno degli Statuta Illustrissimae Civitatis Narniae in onore del Santo patrono Giovenale.

Si inizia giovedì 24 aprile alle 18 con la Lettura del Banno. A partire dalla loggia del banditore, come nel Medioevo, verrà letto il “Banno” tradizionale che sancisce ufficialmente l’inizio della Corsa all’Anello. Da lì, il banditore, a cavallo, percorrerà le vie cittadine, ripetendolo a gran voce per portare l’annuncio a tutti i Terzieri

Alle 21 in piazza dei Priori prologo di apertura a cura della compagnia Lux Arcana

Alle 21.30 in piazza Galeotto Marzio “Dracarys – le figlie del Drago” spettacolo epico di fuoco e danza aerea della compagnia Lux Arcana: un viaggio mozzafiato tra magia, fiamme e destino, durante il quale tre guerriere sfidano l’oscurità con acrobazie infuocate.

VENERDÌ 25 APRILE

Alle 11 a palazzo Lambardi inaugurazione “Bandiere al vento: 45 anni di storia e passione”, storia e tradizione raccontate nel viaggio degli Sbandieratori, tra emozione e spettacoli senza tempo, a cura degli Sbandieratori Città di Narni

Alle 11.30 in piazza dei Priori e lungo le vie del centro spettacolo musicale itinerante a cura del gruppo Musici Contesa delle Torri San Vito e Guadamello di Narni

Alle 16 al Complesso monumentale Beata Lucia inaugurazione “Un occhio su Narni”, mostra fotografica a cura del Collettivo Fotografico Occhio Narrativo

Alle 16.15 in via del Campanile Corteo del gruppo Sbandieratori Città di Narni e visita alla mostra “Bandiere al vento: 45 anni di storia e passione” da parte dei gruppi ospiti e delle icone del gruppo che hanno tramandato la loro devozione per questa nobile arte

Alle 17 nell’auditorium Bortolotti del Complesso San Domenico e alle 17.45 nei sotterranei di palazzo dei Priori inaugurazione della mostra di arte contemporanea “La poesia dell’aria” nell’ambito della 20esima edizione di “Tracce”, direttore artistico Mauro Pulcinella, curatrice Mariacristina Angeli, organizzazione associazione Minerva – minervAArte.

Alle 17.30 in piazza dei Priori Corteo del gruppo Sbandieratori città di Narni e i suoi componenti storici nei 45 anni di attività e dai gruppi invitati come ospiti. Bandiere al vento e cerimonia al termine

Alle 18 nella sala della Vergine di palazzo dei Priori inaugurazione “Ars Palliorum 2025 – XX edizione”, presentazione del Bravio 2025 dell’artista Giulia Apice, descrive l’opera Antonio Rocca, a cura di Gaia Cecca

Alle 18.30 nella sala ex Refettorio di palazzo dei Priori inaugurazione della mostra “Fatati e Narni”, installazione di alcuni disegni che l’artista dedicò negli anni alla Corsa all’Anello, e presentazione del libro “Novecento a fil di penna – La poesia di Felice Fatati” a cura di Giuseppe Fatati, alla presenza dell’autore e di Francesco Bussetti. L’appuntamento sarà occasione per ricordare Felice Fatati tra aneddoti e attraverso materiale fotografico e documentario.

Alle18.45 in piazza dei Priori e lungo le vie del centro rievocazioni delle tradizioni musicali medievali con brani dall’XI al XV secolo, eseguiti su strumenti d’epoca e in lingua originale, ricreando atmosfere storiche tra musica profana e religiosa dall’Ensemble Histriones Carbij

Stesso orario, sempre in piazza dei Priori e lungo le vie del centro, per lo spettacolo itinerante di magia medievale del mago Crispino, in arte Lo Mago Abacuc, che incanterà il pubblico con magie medievali e giochi di prestigio, concludendo con il classico “Giuoco delle tre tazze”

Alle 21.30 in piazza Galeotto Marzio Esibizione del gruppo Sbandieratori città di Narni e i suoi componenti storici “45 anni nel vento: l’incanto oltre la storia” che chiuderà la giornata dei festeggiamenti per i 45 anni di attività del gruppo

FORNI E TAVERNE: DOVE TROVARLI E COME PRENOTARE

Mezule – Locanda del pozzo in piazza Pozzo della Comunità aperta tutti i giorni a cena e a pranzo il 25/26/27 aprile e 1/2/3/4 e 10/11 maggio (prenotazioni 348 3353190). Taverna dell’Aquila Nera in via XX Settembre aperta tutti i giorni a cena e a pranzo il 25 aprile e l’1 maggio (prenotazioni 345 8275126). Hostaria delle Stranezze in vicolo Aspromonte (prenotazioni: 340 2455833). Forno di Mezule in vicolo Aspromonte (prenotazioni per pizze mezze e intere 328 7148859). Dolci tentazioni in piazza Pozzo della Comunità (prenotazioni: 328 7148859).

Fraporta – Hostaria in piazza San Francesco aperta tutti i giorni a cena e il sabato, la domenica e i festivi anche a pranzo (prenotazioni: 348 3418989). Forno di Fraporta in vicolo del Teatro.

Santa Maria – Hostaria in via Santa Maria Impensole aperta a pranzo tutti i giorni escluso 28- 29 aprile, 5-6-7 maggio, a cena tutti i giorni escluso 11 maggio (prenotazioni 389 5448924). Taverna degli Anelli in piazza XIII Giugno aperta tutti i giorni a cena, a pranzo nei festivi e prefestivi (prenotazioni 334 9487756). Forno e arrosticini in via Mazzini aperta tutti i giorni dalle 18. Il Saporetto in vicolo delle Torri, aperto tutte le sere dalle 20, domenica e festivi anche a pranzo dalle 14 (prenotazioni 347 6977901 – 348 7702821).

Biglietti per la Corsa all’Anello dell’11 maggio in prevendita su circuito VivaTicket

Sito ufficiale www.corsallanello.it

