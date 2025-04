La Vicepresidente del Consiglio comunale di Spoleto, Maura Coltorti, ha incontrato questa mattina l’ultra centenaria e la sua famiglia per i festeggiamenti

Spoleto, 23 aprile 2025 – “Mi capita spesso, e lo faccio con grande piacere – ha dichiarato la Vicepresidente Coltorti – di consegnare pergamene di auguri ad ultracentenari, come la signora Onelia. Anziani di cui si prendono cura i familiari, con amore e dedizione.

L’assistenza agli anziani, in una società che invecchia, dovrebbe essere un tema affrontato più spesso dalla politica, che a volte invece ignora, perché è un carico che non dovrebbe ricadere unicamente sulle spalle delle famiglie spesso costrette a conciliare i propri impegni con il lavoro e con un aggravio economico spesso non sostenibile. Una sfida che dovremmo affrontare tutti insieme, creando un sistema di supporto dignitoso e rispettoso delle esigenze di tutti e che consideri i bisogni degli anziani e delle loro famiglie”.

La signora Ornella Sensini ha lavorato prima nello stabilimento di Baiano, poi al cotonificio ed ha smesso con la nascita del primo figlio Giampaolo, ex vigile urbano. Ha lavorato poi a servizio di altre famiglie fino all’età di 82 anni.

