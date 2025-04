Foligno, 24 apr.2025 – Da lunedì 28 aprile, il cimitero centrale di Foligno sarà dotato di un sistema strutturato di raccolta differenziata per migliorarne la gestione dei rifiuti. L’intervento, voluto dal Comune di Foligno, in collaborazione con Valle Umbra Servizi, prevede la collocazione di quindici isole ecologiche con contenitori da 240 litri suddivisi per tipologia di rifiuto.

Sono previste due tipologie di postazioni: quattro postazioni avranno i contenitori per la raccolta di indifferenziato, organico, plastica e carta e le restanti postazioni avranno il tris senza l’indifferenziato. La riorganizzazione del sistema di raccolta consentirà ai cittadini di separare correttamente i rifiuti, anche all’interno del cimitero, contribuendo alla riduzione dell’indifferenziato e al mantenimento del decoro del luogo.

“In questi anni – ha dichiarato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini – abbiamo dedicato un’attenzione senza precedenti alla riqualificazione del cimitero centrale, in termini di investimenti, manutenzioni e cura del verde, attenzioni e sensibilità particolari tanto verso i cittadini quanto nel rispetto dei nostri cari che non ci sono più. Quest’iniziativa rappresenta – ha continuato – un ulteriore valore aggiunto in quest’ottica, grazie alla capacità di fare rete tra Amministrazione Comunale, Valle Umbra Servizi e fiorai locali. Sono certo che vedrà la piena collaborazione di tutti i fruitori per una Foligno sempre più bella ed efficiente”.

Per facilitare la corretta informazione, sono stati realizzati pannelli informativi affissi nei punti di accesso e nelle principali aree del cimitero, con mappa e indicazioni chiare sui conferimenti; adesivi esplicativi applicati sui contenitori dell’organico per facilitare il conferimento e una nota informativa distribuita ai fiorai locali, per promuovere comportamenti coerenti anche in fase di acquisto.

“Anche nei luoghi della memoria – ha commentato Marco Ranieri, direttore generale di Valle Umbra Servizi – possiamo fare la nostra parte per l’ambiente. Una raccolta differenziata corretta è un gesto semplice ma concreto, che contribuisce al rispetto degli spazi comuni e del nostro territorio”.

