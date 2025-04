Foligno, 24 apr. 2025 – E’ stato convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria e in adunanza ‘aperta’, per mercoledì 30 aprile, alle 15. Verrà approvato il seguente argomento: “Manovra fiscale approvata dalla Regione Umbria in data 10/04/2025”.

La seduta pubblica sarà trasmessa mediante diretta streaming, digitando il seguente link:

https://foligno.civicam.it

