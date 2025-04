Lancia in resta per i portacolori di Mezule, Fraporta e Santa Maria. Oggi è stata invece presentata la quinta edizione del Festival delle arti del Medioevo

Narni, 27 apr. 2025 – Ieri giornata di prove ufficiali al Campo de li Giochi per la Corsa all’Anello. A sondare la pista sono stati i cavalieri dei tre Terzieri.

In campo per Mezule Mattia Zannori, Luca Chitarrini, Tommaso Finestra, Luca Morosini su Dragon Fly Star, Anastasia da Todi, Deserto Proibito, A Sky Full of Stars, Scoiattolina, Lupa della Sila, Demurone;

per Fraporta Luca Paterni, Leonardo Piciucchi, Riccardo Quintili, Jacopo Rossi, Paolo Palmieri su Oro Y Plata, Sou Incantada, Receptivo, Don Medelin, Fast Line, Will To Fly, Mitica Magic;

per Santa Maria Marco Bisonni, Tommaso Suadoni, Francesco Matticari, Marco Diafaldi, Diego Cipiccia su Sky Bridge, Schilla, Desert Leirus, Junuper Sea, Turkish Moon, Spirit of Fall, Blue Mayson, Thunderstruck, Tutto Scorre.

Molto soddisfatti i responsabili della segreteria tecnica dell’associazione Corsa all’Anello, Giovanni Cipiccia e Lorenzo Cioni, per la grinta e la fermezza con la quale i fantini hanno affrontato i giri di campo. Per i binomi che scenderanno in campo il prossimo 11 maggio occorrerà attendere il 10 maggio quando alle 12 alla Loggia degli Scolopi si terrà il sorteggio dei cavalieri giostranti.

Per l’occasione, i tre blocchi delle gradinate del pubblico sono stati dedicati a Fausto Modoni, Umberto Capitanelli e Giuseppe Fasola, personaggi illustri scomparsi che hanno fatto la storia della Corsa all’Anello. Un’idea condivisa e voluta da tutto il direttivo della Festa per rendere omaggio alla memoria e alle radici della manifestazione, ereditata grazie all’impegno di tanti narnesi che non ci sono più.

FESTIVAL DELLE ARTI DEL MEDIOEVO

Presentata domenica 27 aprile a palazzo dei Priori, durante la conferenza a cura del professor Duccio Balestracci, introdotta da Federico Fioravanti (ideatore del Festival del Medioevo), la quinta edizione del Festival delle arti del Medioevo che, come per la Corsa all’Anello, si aprirà sotto il fil rouge dell’Aria, arrivando a contaminare Narni dal 29 al 31 agosto. Un appuntamento che riserverà diverse novità.

«Il Festival del Medioevo – le parole del professor Balestracci – ha sposato l’iniziativa dell’associazione Corsa all’Anello per celebrare un evento culturale nuovo, innovativo per tanti versi, che si chiamerà Università dei Rievocatori. L’idea è quella di far incontrare il mondo accademico e il mondo di ricostruttori di storia in nome delle fonti storiche, dalle quali attingeremo nei tre giorni del Festival delle arti del Medioevo, con alcuni tra i maggiori storici ma anche tra i migliori autori del Festival del Medioevo. Una collaborazione, questa, che speriamo che duri nel tempo e che qualifichi Narni come la vera capitale della rievocazione storica d’Italia».

La tre giorni si svilupperà a livello convegnistico, con una serie di conferenze e, per la prima volta, con le lezioni dell’Università dei Rievocatori. Non solo, altre attività saranno promosse in sinergia con l’associazione culturale Festival del Medioevo e vedranno protagonisti ospiti di caratura internazionale. La collaborazione con il Centro di Studi Storici di Narni farà da perno alla struttura del Festival, con l’inserimento di conferenze che, oltre ad essere di altissimo livello, saranno incentrate sulla storia locale, costituendo innovativo materiale di studio delle fonti e di conoscenza.

All’interno del Festival anche la terza edizione del Torneo Jadis, a cura degli Sbandieratori Città di Narni, che porterà in piazza l’arte della bandiera. Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto sfilare e sfidarsi sbandieratori da diverse città d’Italia, l’evento continuerà a celebrare la tradizione con esibizioni spettacolari. Abilità, colori e passione si incontreranno in un’atmosfera unica, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile tra storia e coreografia.

Ultimo, ma non ultimo, per non trascurare anche l’aspetto sportivo, oltre a quello storico, culturale e folclorico, in calendario anche una gara equestre a vivacizzare l’atmosfera del fine settimana, già ricco di eventi: il Torneo Cavalieri d’Italia a cura della Fitetrec (30 e 31 agosto).

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Lunedì 28 aprile

Alle 17 in piazza Cavour riconsegna a Narni della lapide dedicata a San Giovenale. La lapide indica l’antica torre dove presumibilmente visse e morì il Santo Patrono di Narni

Alle17.30 in piazza Galeotto Marzio “La piazza de li giochi”, spettacolo a cura dei Servizi prima infanzia comunali.

Alle 18 nella Loggia dei Priori di palazzo dei Priori presentazione “Costume Storico da Sbandieratore” a cura del gruppo Sbandieratori Città di Narni

Alle 19 in piazza Galeotto Marzio esibizione della Scuola di tamburo dei Terzieri e dei piccoli sbandieratori

Alle 21.30 in piazza Galeotto Marzio spettacolo “45 anni nel vento: incanto oltre la storia” a cura degli sbandieratori ditta di Narni per suggellare i 45 anni di attività

Martedì 29 aprile

Alle 17 nell’auditorium Bortolotti del Complesso San Domenico presentazione di “Narni Kids Map – Percorsi di trekking a misura di bambino” con itinerari che raccontano La Corsa all’Anello e il Medioevo a Narni, a cura del Comune di Narni e degli Istituti comprensivi del territorio

Alle 18 nell’Orto di poca considerazione di palazzo dei Priori Aperitivi delle pergamene con “La moneta nel Medioevo e a Narni”, con il numismatico Ali Mohamed Nassar: seguirà degustazione di vino Ciliegiolo della Cantina Tenuta Cavalier Mazzocchi e prodotti del territorio

Alle 21.30 all’Ostello Sant’ Anna (giardino palazzo Capocaccia) “Volti di donne: amore sacro e amore profano”, spettacolo del gruppo Danza Walpurgis del Terziere Santa Maria

Mercoledì 30 aprile

Alle 16.30 nel chiostro San Bernardo “De ferijs imponendis” Puer Ludens, spettacolo a cura della scuola dell’infanzia San Bernardo

Alle 18 nell’atrio di palazzo Comunale “Manine in pasta. La pasta dal Medioevo ad oggi”, laboratorio per bambini a cura di Molino Spilaceto 1927

Alle 21 in piazza Galeotto Marzio “A rullar tamburi, a squillar tubicine”, esibizione dei gruppi Musici della Città di Narni

Alle 21.30 in Cattedrale “A te, patrono amabile”, concerto in onore di San Giovenale a cura della Scuola di musica Concertino e coro Harmoniæ Cœlestes

Biglietti per la Corsa all’Anello dell’11 maggio in prevendita su circuito VivaTicket

Sito ufficiale www.corsallanello.it

