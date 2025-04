L’evento, organizzato dal Rotary Club Gualdo Tadino, si terrà dall’8 all’11 maggio

Gualdo tadino, 28 apr. 2025 – Si svolgerà nell’appennino umbro il 25° Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani. L’evento si terrà a Costacciaro (PG), antica posta dei Cavalieri Templari e moderna capitale Europea del deltaplano che, per l’occasione, diventerà anche sede del maggiore evento equestre del Rotary italiano.

Per Amazzoni e Cavalieri, come spiegato dal presidente della Compagnia dei Cavalieri Rotariani Michele Imbrogna, due tratte belle ed impegnative, una verso Gubbio, la “città di pietra” e l’altra verso il Monte Cucco, sede dell’omonimo Parco Regionale nonché del più vasto sistema carsico d’Italia. Per gli accompagnatori l’Umbria dell’Est con i suoi borghi, la loro storia e le tipicità ambientali, storiche, culturali e gastronomiche e visite anche alle città di Perugia, Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Gubbio. Per tutti, sorprendenti serate con temi equestri affatto particolari.

Il programma prevede il ritrovo giovedì 8 maggio alle 15 con l’apertura della segreteria presso l’agriturismo “Borgo Umbro” in Località Termine 1 a Costacciaro e l’assegnazione degli alloggi. Presso il centro ippico “Pian d’isola” ci sarà la verifica dei brevetti e l’assegnazione dei box e dei cavalli e con il battesimo della sella, quale extra su richiesta. Alle 16 è prevista la visita guidata al paese di Costacciaro, seguita alle 18,30 dalla assemblea ordinaria della Compagnia dei Cavalieri Rotariani e poi dalla cena di benvenuto.

Venerdì 9 maggio alle 8,30 la partenza dei Cavalieri per Gubbio per una escursione di circa 6 ore a cavallo su strade sterrata con difficoltà medio-bassa. Alle 13, prima di fare ritorno al centro ippico, il pranzo a Gubbio assieme agli accompagnatori. Alle 18,45 tutto il gruppo parteciperà alla “Festa degli Statuti” di Fossato di Fico, con la visita al borgo medievale e la cena in taverna.

Sabato 10 maggio alle 8,30 i Cavalieri partiranno alla volta del Monte Cucco, Pian delle Macinare con pranzo al Rifugio Mainardi e ritorno, per una escursione di circa 6 ore a cavallo su sentieri di montagna con difficoltà medio-alta. Gli accompagnatori visiteranno, invece, la città di Perugia con visita guidata all’Abbazia di San Pietro e all’Osservatorio Sismico “Andrea Bina”. In serata, tutti di nuovo insieme per la cena al ristorante Villa Pascolo, con la consegna degli attestati di partecipazione.

Domenica 11 maggio il Raduno si concluderà con la visita di Cavalieri e accompagnatori a Gualdo Tadino, sede della Compagnia, alle 9,30, con visite alla Rocca Flea, all’Opificio Ceramico “Rubboli” e alla Pinacoteca. Alle 12.45, ospiti del socio Cesare Manfroni, ci sarà uno spuntino alla Villa del Colle a San Pellegrino di Gualdo Tadino e poi, alle 15,30, la chiusura della segreteria.

Per informazioni contattare la segreteria ai seguenti recapiti: email: gianluigi.guerra@alice.it Fax: 075 9145013 – Cell: 335 622 3571

