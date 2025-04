Perugia, 29 apr. 2025 – La notizia dell’approvazione del Piano Industriale 2025-28 dell’Aeroporto Internazionale S. Francesco è per la FIT CISL Umbria una buona notizia. “Cogliamo con favore le intenzioni contenute nel documento programmatico approvato dall’Assemblea dei soci SASE in data 24 aprile scorso.

L’obiettivo relativo agli investimenti, alle risorse destinate al supporto dello sviluppo del traffico aereo e al traguardo dei 700.000 transiti annui entro il 2028 è in linea con la traiettoria di crescita che da sempre la FIT CISL Umbria ha auspicato. Se il Piano Industriale nel prossimo triennio raggiungerà gli obiettivi prefissati, per quanto riguarda la FIT CISL Umbria, sarà occasione anche di una crescita in termini occupazionali.”

Così il Segretario Generale Ciancabilla Fabio e a tal fine ricorda come la FIT CISL Umbria (insieme alla UGL) abbia sottoscritto proprio nella mattinata del 24 aprile, un verbale di accordo con SASE che prevede il numero minimo di dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati SASE (36 lavoratori) dal quale partire e la cui crescita numerica andrà di pari passo con l’aumento dei transiti consuntivati in aeroporto.

È importante evidenziare inoltre, che gli eventuali apporti che andranno ad aumentare il numero dei tempi indeterminati SASE, come condiviso nel citato verbale, saranno recuperati dagli attuali dipendenti stagionali recentemente “esternalizzati” secondo modalità previste dalle norme di riferimento.

La vicenda dei dipendenti stagionali “esternalizzati” è stato oggetto di polemiche strumentali da parte di qualche altra OS che non ha mai inteso sottoscrivere il verbale sopracitato. Verbale che non è mai stato frutto di alcun blitz ma è stato solo l’esito di un percorso vertenziale chiuso positivamente anche grazie all’intervento conciliativo della Prefettura di Perugia.

Per l’immediato futuro non resta che verificare e sottoscrivere i necessari accordi sindacali affinché gli obiettivi di crescita siano raggiungibili per il bene dei lavoratori e dei cittadini umbri.

