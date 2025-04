Foligno, 29 apr. 2025 – Si svolgerà dal 7 al 9 maggio a Foligno la quarta edizione del Festival internazionale C.R.E.A. Cultura che promuove e celebra il patrimonio culturale, le nuove tecnologie digitali e il pensiero creativo. Vi parteciperanno scuole di ogni ordine e grado, organizzazioni e associazioni culturali provenienti da tutta Italia e da alcuni Paesi europei.

Saranno tre giornate con workshop e performance artistiche dedicate alle scuole, alle organizzazioni culturali, agli insegnanti. Educatori e formatori animeranno il centro storico della città, trasformando luoghi simbolici come Palazzo Candiotti, l’Auditorium di Santa Caterina, la Sala Video dell’Auditorium e l’Oratorio del Crocifisso in spazi di incontro tra arte, educazione e innovazione.

Il Festival vanta la presenza di partner come Europeana, la più importante piattaforma europea dedicata al patrimonio culturale digitale; AsvIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e il loro Festival dello Sviluppo Sostenibile; Culture Action Europe la principale rete europea di reti culturali, organizzazioni, artisti, attivisti, accademici e policymaker e l’Istituto Superiore di Sanità con Health Humanities Lab, che proporrà il workshop aperto a tutti “Pratiche in Movimento”.

Partner ufficiale di C.R.E.A. Cultura 2025, patrocinato dal Comune di Foligno, è il GAL – Valle Umbra e Sibillini che quest’anno proporrà un viaggio nella cultura barocca, l’arte e l’enogastronomia. Il programma prevede laboratori interattivi ed esperienziali guidati da esperti nel campo delle nuove tecnologie digitali, dell’intelligenza artificiale, della valorizzazione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento condiviso, creatività e confronto internazionale.

Il programma è consultabile sul sito www.creacultura.eu. I partecipanti ai workshop avranno la possibilità di visitare gratuitamente il museo CIAC e la ‘Calamita Cosmica’ all’ex chiesa della SS. Trinità in Annunziata. In questa occasione ci sarà anche la possibilità partecipare gratuitamente alla visita guidata condotta dai ragazzi delle Cooperative ElleElle e La Locomotiva all’Oratorio del Crocifisso, a Palazzo Candiotti e all’ex chiesa della SS. Trinità in Annunziata.

Le visite guidate fanno parte del progetto ArteMIA – L’Arte come Mezzo di Inclusione e Accessibilità. C.R.E.A. Cultura è un invito a ripensare la relazione tra cultura e futuro, a costruire ponti tra tradizione e innovazione, e a mettere in rete le buone pratiche educative che stanno trasformando il panorama europeo. L’ingresso al Festival è gratuito previa registrazione online.

È possibile prenotarsi ai vari workshop compilando il form reperibile all’interno delle singole pagine dei laboratori all’interno del sito. Gli eventi e le performance sono aperti a tutti senza previa registrazione. Il Festival è organizzato dal CrHack Lab Foligno 4D, organizzazione di volontariato con base a Foligno che opera a livello locale, nazionale ed internazionale, per consentire alle giovani generazioni e soprattutto ai soggetti più svantaggiati, di acquisire le competenze digitali e tecnologiche che faranno parte dei lavori del futuro.

