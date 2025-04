Perugia, 30 apr. 2025 – È stato rinvenuto questa mattina, intorno alle 10:45, il corpo senza vita di un uomo lungo le rive del fiume Tevere, in località Ponte Valleceppi, a poca distanza dalla chiesa del paese. La macabra scoperta ha immediatamente allertato i residenti della zona, richiamando sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi.

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un uomo nato nel 1940 e residente proprio nella stessa area, ma al momento l’identità non è ancora stata ufficialmente confermata. Le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e il magistrato di turno, che ha preso in carico il coordinamento delle indagini. Al momento sono in corso accertamenti investigativi per chiarire le cause del decesso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

