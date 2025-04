Terni, 30 apr. 2025 – – Un’auto che sfreccia nel quartiere Borgo Rivo, una bustina lanciata dal finestrino alla vista della Polizia e poi la scoperta: eroina e hashish nascosti tra l’abitacolo e una borsetta a tracolla.

È finita con un arresto in flagranza l’attività di due stranieri – un 31enne nigeriano e una 33enne dominicana – sorpresi ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Terni mentre si muovevano con fare sospetto a bordo di una utilitaria.

La coppia, legata sentimentalmente e residente in città, è stata fermata dagli uomini diretti dal Vicequestore Marco Colurci. L’uomo, al volante, ha tentato di disfarsi di una bustina gettandola dal finestrino: all’interno c’era hashish. Ma è stata la successiva perquisizione a far emergere il grosso: nella borsa della donna, gli agenti hanno trovato circa 160 grammi di eroina, suddivisi in dodici ovuli e nascosti in una busta di plastica trasparente.

Le verifiche sono proseguite nelle rispettive abitazioni, dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e alcune confezioni di mannitolo, sostanza comunemente usata per tagliare la droga.

I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura, condotti questa mattina davanti al giudice per l’udienza di convalida e il processo per direttissima.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: entrambi gli indagati, come previsto dalla legge, sono da ritenersi non colpevoli fino a condanna definitiva.

(3)