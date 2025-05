Castel Ritaldi, 1 maggio 2025 – Pomeriggio di paura quello del primo maggio nei cieli dell’Umbria. Intorno alle 16.45, un velivolo ultraleggero è precipitato nel territorio comunale di Castel Ritaldi, in località Mercatello.

A bordo c’erano due persone: per una di loro, il pilota Erno Ridolfi residente a Madonna della Stella, non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro, un giovane di 22 anni, è riuscito a salvarsi in extremis lanciandosi dal mezzo in caduta pochi attimi prima dello schianto.

Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Terni. Le sue condizioni, seppur serie, non destano particolare preoccupazione: ha riportato una frattura lombare, ma è fuori pericolo.

Il velivolo si è schiantato contro un capannone di un’azienda specializzata nella produzione di materiali medicali, provocando un incendio che è stato domato grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori.

Restano ancora da chiarire le cause del drammatico incidente. Il pilota, comunque, è stato un eroe, perchè ha evitato che il velivolo si schiantasse sulle case. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

